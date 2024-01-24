Игроки Palworld нашли способ ловить боссов и добавлять их в свой отряд

В Palworld есть масса активностей, но главная задача игры - это поимка полезных существ, именуемых Палами, а также сражение с боссами. По задумке разработчиков из студии Pocketpair, игроки должны развиваться в игре, набирая в свой отряд более могущественных Палов и одолевая всех боссов. Как оказалось, эту логику можно немного нарушить, заметно облегчив прохождение, и все, что для этого нужно - это просто поймать одного из боссов.
На днях игроки Palworld совершили занимательное открытие, которое не только позволяет поймать одного из боссов игры, но также добавляет его в отряд и делает доступным для использования в бою. Метод удалось успешно воссоздать с Зои и Гризболтом, боссом башни и его напарником Палом, с которыми вам предложат сразиться в башне синдиката Рейн в начале игры.
Если вы хотите добавить босса в свой отряд, вам необходимо сделать следующее:
- Нападите на любого стражника PIDF, которого сможете найти, чтобы получить статус "Разыскивается". Проще всего это сделать из точки быстрого перемещения "Малое поселение" на плато к западу от холмов Грасси Бегемот.
- Быстро переместитесь в башню Синдиката Рейна и вступите в бой с боссом.
- Не нападайте на Зои и Гризболта.
- Убегайте от охранников PIDF, которые появляются в башне, чтобы преследовать вас, и приманивайте их, чтобы они стреляли в Гризболта.
- Когда Гризболт внезапно отвернется от их выстрелов и перестанет атаковать, бросьте ему в спину сферу Пал.
После этого вы увидите, что прогнозируемый "процент захвата" остается на уровне 0%, потому что игрой это не предусмотрено. Тем не менее, вышеописанный способ будет работать, и через какое-то время вы успешно захватите Зои и Гризболта. Позднее их можно добавить в свой отряд или просто держать в инвентаре. Босс в вашем отряде сохраняет огромное общее количество здоровья - более 30 000, а также все активные умения. Его можно использовать для ручного труда, лесозаготовки, транспортировки и генерации электричества, но лучше все же применять для битвы.
НА данный момент я сейчас удивился конкретно с этой новости.
Всё таки рокстар надо пересмотреть свои приоритеты и выпускать игры в первый день ена ПК и сразу в стим
Сколько ещё будет бесполезных новостей по игре
так этож трешня багованная в сраннем доступе, там если ковырнуть еще и не то можно найти
Похоже, что популярность Palworld вызвана маркетинговым ходом создателей игры - лучше и выгоднее купить 100 "писунов новостей", чем одного обзорщика или критика. Писуны гораздо дешевле и трудолюбивее (клепают новость за бутылку пива).