Игроки Palworld сломали баланс и изобрели мощнейший билд, который убивает боссов с одного удара в версии 1.0

С момента полноценного релиза версии 1.0 симулятора выживания Palworld прошло совсем немного времени, но изобретательные игроки уже нашли способ сломать боевую систему. Комьюнити выживача открыло невероятно мощную комбинацию навыков, которая позволяет превращать любимых питомцев в бесконечные бомбы без вреда для них самих.

Основой для читерского билда послужила мощнейшая способность «Мегатонный взрыв». В релизном патче ее урон был увеличен более чем в два раза, сделав этот прием одним из самых смертоносных в игре. Раньше его использование было крайне непрактичным, так как применение навыка убивало самого пала-камикадзе. Однако все изменилось с добавлением новой пассивной способности — «Тяжелая броня». Эта защита полностью блокирует урон от взрывов, позволяя питомцу пережить собственное саморазрушение. Теперь единственной преградой для спама этой разрушительной атакой остается лишь таймер перезарядки в 60 секунд.

Идеальным кандидатом для такой взрывной тактики был признан Горират. Его партнерская способность в релизной версии получила колоссальное усиление, повышающее силу атак до 300%. Если перенести на эту гориллу защитный навык, научить ее взрываться и добавить в команду поддерживающих палов, получится практически неуязвимое орудие судного дня. Впрочем, получить такого гибрида непросто: игрокам придется провести часы за селекцией или кропотливым фармом ресурсов у Мирового Древа.

Фанаты занимаются не только созданием убийственных билдов. Напомним, на днях игроки массово потребовали добавить костюм горничной для Сехмет, однако разработчикам такая пикантная идея явно не пришлась по вкусу

Полная релизная версия Palworld доступна на ПК, PlayStation 5, а также на консолях Xbox Series X/S.