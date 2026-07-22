Игроки Palworld требуют добавить скин горничной для Сехмет, но разработчикам такая идея явно не нравится

Еще до выхода апдейта 1.0 для Palworld фанаты были в полном восторге от нового пала по имени Сехмет, которая в рекламных видео эффектно пародировала один известный мем из Animal Crossing. Однако теперь, после официального выхода игры из стадии раннего доступа и возможности лично забрать египетскую кошку в свою коллекцию, комьюнити этого оказалось мало. Геймеры начали активно, почти в ультимативной форме, требовать добавить для Сехмет специальный скин... в костюме классической горничной.

Руководитель отдела по коммуникациям в Pocketpair Джон «Bucky» Бакли, судя по всему, решил проверить настроение аудитории и рискнул задать вопрос в социальных сетях:

Теоретически, гипотетически и духовно… без каких-либо обещаний, но если... с большой буквы "Е", то... Если бы один из новых Палов из 1.0 должен был получить новый скин, кто бы это был и какой именно наряд вы бы хотели видеть?.

Игроки не заставили себя долго ждать и с устрашающей солидарностью в комментариях практически хором начали писать лишь один вариант: "Очевидно, нам нужен скин горничной для Сехмет!".

Ответ разработчика был мгновенным и бескомпромиссным. Вместо долгих рассуждений или опровержений Бакли просто опубликовал в треде знаменитый кадр из экранизации комикса «Хранители». На прикрепленной картинке изображен всемогущий Доктор Манхэттен, который взмахом руки мгновенно распыляет врага с комментарием разработчика: "Те, кто просил скин горничной Сехмет. Вы слева, я — справа". Таким радикальным юмором разработчик ясно дал понять, что подобного фансервиса в выживании с милыми монстрами никто в ближайшее время планировать не будет.

Интересно, что после столь агрессивного и ироничного отказа геймеры не унялись и продолжили испытывать терпение менеджера Pocketpair. Развивая свою неутомимую жажду к горничным, комментаторы стали подбрасывать разработчику более невинные альтернативы для платьев-фартуков, начиная от огненной ведьмы Венус или пушистой собачки Солене, заканчивая абсурдным требованием выдать кружевной наряд Анубису.

Думается, если разработчики не удовлетворят такие требования уже скоро стоит ждать модификации с нарядом горничной хоть для всех палов.