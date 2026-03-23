Palworld 19.01.2024
Издатель Palworld считает, что крупные студии скоро попробуют сделать AAA-игру про выживание и строительство

IKarasik IKarasik

Глава издательского направления студии Pocketpair Джон Бакли считает, что в ближайшие годы крупные компании могут начать активнее выпускать крупнобюджетные игры в жанре выживания. Об этом он рассказал в интервью на конференции Game Developers Conference 2026.

По его словам, проекты, где игрокам нужно выживать, добывать ресурсы, строить базы и создавать предметы, уже давно пользуются большой популярностью. Однако чаще всего такие игры делают небольшие студии, тогда как крупные издатели редко инвестируют в них большие бюджеты.

Бакли уверен, что ситуация может измениться, и через несколько лет одна из крупных компаний попробует выпустить полноценный AAA-проект в подобном жанре.

Он также вспомнил отменённую игру Odyssey от Blizzard Entertainment. По словам Бакли, многие игроки и разработчики ожидали от неё именно масштабную игру про выживание.

Проект был закрыт после масштабных сокращений в компаниях Microsoft и Activision Blizzard, а часть разработчиков перевели на другие проекты.

Несмотря на это, Бакли уверен, что крупнобюджетная игра про выживание от большой студии — лишь вопрос времени.

Aleksey Aleshka

Для меня уже десять лет является загадкой почему Юби до сих пор этого не сделал с их открытыми огромными мирами

Niт6iтЛиsт4n

звучит разумно, и в принципе высокобюджетный сингл выживач - звут интригующе как минимум тем, что там не предполагается беззубое социальное взаимодействие.

MunchkiN 616

гейний тодд говард заделал такую игру около 10 лет назад

Hall_1920

МАЙНКРАФТ 2

rei_nyasha

Половина ааа опенвордов итак лайтовые выживачи, тот же шедевральнй старфилд или фолачи

