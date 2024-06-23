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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8.4 1 171 оценка

Комьюнити-менеджер Pocketpair намекнул на возможный выход Palworld на PlayStation 5

butcher69
Новости

Популярная игра "Покемон с оружием" застала мир врасплох после выхода (в раннем доступе) на Xbox и PC в январе этого года. На пике популярности игра насчитывала более 2 миллионов одновременных игроков в Steam. С тех пор число игроков постепенно снижалось, но на момент написания статьи только в Steam в игру по-прежнему играют более 26 000 человек.

Microsoft, несомненно, выиграла от первоначального успеха игры: Palworld быстро стала самой популярной игрой в Game Pass. Несколько месяцев назад, после успеха игры на Xbox и PC, генеральный директор Pocketpair заговорил о переносе игры на другие платформы и даже предположил, что не прочь приобрести ее.

Прошло три месяца, а Palworld по-прежнему остается эксклюзивом для PC и Xbox, но скоро ситуация может измениться. Глава глобального сообщества Pocketpair опубликовал на сайте X название игры в сочетании с парой разноцветных сердечек, что, вероятно, является отсылкой к текущим платформам, на которых доступна игра. В том же посте на X комьюнити-менеджер добавил "синее" сердце, сказав: "Я хочу добавить больше сердец, но не уверен, какой цвет подойдет... хмм... как насчет....".

Как и ожидалось, многие считают, что это прямой намек на то, что релиз Palworld для PlayStation уже не за горами.

Если судить по этому твиту и комментариям генерального директора Pocketpair, сделанным несколько месяцев назад, порт на PS5 кажется вполне вероятным.

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