Кросс-игра и фоторежим: Palworld получила крупное обновление 0.5.0

Компания Pocketpair выпустила обновление 0.5.0 для Palworld – игры про выживание и приручение монстров в открытом мире. Главное нововведение – кросс-игра, позволяющая объединить всех игроков на разных платформах. Также добавлены глобальные и размерные хранилища, фоторежим и новые возможности кастомизации.
Главные нововведения
- Кросс-игра между всеми версиями Palworld.
- Глобальный ящик для палов – переносите прирученных существ между мирами.
- Размерное хранилище палов – увеличенная емкость для хранения монстров.
- Фоторежим – делайте красивые скриншоты с настраиваемой камерой.
- Система косметических доспехов – меняйте внешний вид без изменения характеристик.
- Стол для черчения – создавайте редкие чертежи, комбинируя обычные.
- Выделенные серверы для Mac.
Корректировки геймплея и баланса
- Улучшена система строительства: здания можно размещать с частичным перекрытием.
- Ледяные палы теперь замедляют разложение предметов на Блошином рынке.
- Введены новые анимации NPC и корректировки их поведения.
- Скорректированы награды за сундуки стихий – теперь они всегда содержат монеты.
- Усилен урон огнеметов.
- Добавлены факелы у входов в подземелья для лучшей видимости.
- Введен атрибут «Вода» для Думуда.
Обновления интерфейса и достижения
- Добавлена сортировка палов по уровню пригодности к работе.
- Введена новая настройка шрифта – «Очень большой».
- Добавлен полноэкранный режим.
- Появились новые достижения.
Исправления ошибок
- Исправлена ошибка, из-за которой игрока могло выбросить в космос при подъеме.
- Устранен баг, когда летающий пал отправлял всадника в небо при оглушении.
- Исправлены проблемы с рейдовыми NPC, атакующими через стены.
- Исправлены баги с торговцами, жетонами Bounty и застреванием палов.
Игра доступна на PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One и PC (Steam, Microsoft Store, Game Pass). Обновление 0.5.0 делает ее еще удобнее и увлекательнее.
А что с ним будет? Вполне себе оригинальная игра с коопом, такое живет долго // Дмитрий Резник
где DLLS 3 ?
Зачем тебе 3 если есть 4 который сам скачать можешь
На самом деле когда длсс обновляют разрабы, это не только замена dll, и качество картинки улучшается по сравнению с ручной/через_драйвер заменой
в палах ваще нет ни какой дллс же((
Все там есть
Хз, разницу не особо видно, повезет К на последней версии рулит. Dlss swapper поставь и все
где нвоая локация .там где огромное дерево
Это ещё живое ? 😁 // Артём Савельев