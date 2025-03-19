Кросс-игра и фоторежим: Palworld получила крупное обновление 0.5.0

Компания Pocketpair выпустила обновление 0.5.0 для Palworld – игры про выживание и приручение монстров в открытом мире. Главное нововведение – кросс-игра, позволяющая объединить всех игроков на разных платформах. Также добавлены глобальные и размерные хранилища, фоторежим и новые возможности кастомизации.

Главные нововведения

Кросс-игра между всеми версиями Palworld.

Глобальный ящик для палов – переносите прирученных существ между мирами.

Размерное хранилище палов – увеличенная емкость для хранения монстров.

Фоторежим – делайте красивые скриншоты с настраиваемой камерой.

Система косметических доспехов – меняйте внешний вид без изменения характеристик.

Стол для черчения – создавайте редкие чертежи, комбинируя обычные.

Выделенные серверы для Mac.

Корректировки геймплея и баланса

Улучшена система строительства: здания можно размещать с частичным перекрытием.

Ледяные палы теперь замедляют разложение предметов на Блошином рынке.

Введены новые анимации NPC и корректировки их поведения.

Скорректированы награды за сундуки стихий – теперь они всегда содержат монеты.

Усилен урон огнеметов.

Добавлены факелы у входов в подземелья для лучшей видимости.

Введен атрибут «Вода» для Думуда.

Обновления интерфейса и достижения

Добавлена сортировка палов по уровню пригодности к работе.

Введена новая настройка шрифта – «Очень большой».

Добавлен полноэкранный режим.

Появились новые достижения.

Исправления ошибок

Исправлена ошибка, из-за которой игрока могло выбросить в космос при подъеме.

Устранен баг, когда летающий пал отправлял всадника в небо при оглушении.

Исправлены проблемы с рейдовыми NPC, атакующими через стены.

Исправлены баги с торговцами, жетонами Bounty и застреванием палов.

Игра доступна на PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One и PC (Steam, Microsoft Store, Game Pass). Обновление 0.5.0 делает ее еще удобнее и увлекательнее.