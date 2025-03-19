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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8.5 1 419 оценок

Кросс-игра и фоторежим: Palworld получила крупное обновление 0.5.0

butcher69 butcher69

Компания Pocketpair выпустила обновление 0.5.0 для Palworld – игры про выживание и приручение монстров в открытом мире. Главное нововведение – кросс-игра, позволяющая объединить всех игроков на разных платформах. Также добавлены глобальные и размерные хранилища, фоторежим и новые возможности кастомизации.

Главные нововведения

  • Кросс-игра между всеми версиями Palworld.
  • Глобальный ящик для палов – переносите прирученных существ между мирами.
  • Размерное хранилище палов – увеличенная емкость для хранения монстров.
  • Фоторежим – делайте красивые скриншоты с настраиваемой камерой.
  • Система косметических доспехов – меняйте внешний вид без изменения характеристик.
  • Стол для черчения – создавайте редкие чертежи, комбинируя обычные.
  • Выделенные серверы для Mac.

Корректировки геймплея и баланса

  • Улучшена система строительства: здания можно размещать с частичным перекрытием.
  • Ледяные палы теперь замедляют разложение предметов на Блошином рынке.
  • Введены новые анимации NPC и корректировки их поведения.
  • Скорректированы награды за сундуки стихий – теперь они всегда содержат монеты.
  • Усилен урон огнеметов.
  • Добавлены факелы у входов в подземелья для лучшей видимости.
  • Введен атрибут «Вода» для Думуда.

Обновления интерфейса и достижения

  • Добавлена сортировка палов по уровню пригодности к работе.
  • Введена новая настройка шрифта – «Очень большой».
  • Добавлен полноэкранный режим.
  • Появились новые достижения.

Исправления ошибок

  • Исправлена ошибка, из-за которой игрока могло выбросить в космос при подъеме.
  • Устранен баг, когда летающий пал отправлял всадника в небо при оглушении.
  • Исправлены проблемы с рейдовыми NPC, атакующими через стены.
  • Исправлены баги с торговцами, жетонами Bounty и застреванием палов.

Игра доступна на PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One и PC (Steam, Microsoft Store, Game Pass). Обновление 0.5.0 делает ее еще удобнее и увлекательнее.

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Комментарии: 25
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

А что с ним будет? Вполне себе оригинальная игра с коопом, такое живет долго // Дмитрий Резник

6
kaka qp0H

где DLLS 3 ?

0
Fenharell

Зачем тебе 3 если есть 4 который сам скачать можешь

0
Grentari Fenharell

На самом деле когда длсс обновляют разрабы, это не только замена dll, и качество картинки улучшается по сравнению с ручной/через_драйвер заменой

0
kaka qp0H Grentari

в палах ваще нет ни какой дллс же((

0
Fenharell kaka qp0H

Все там есть

0
Fenharell Grentari

Хз, разницу не особо видно, повезет К на последней версии рулит. Dlss swapper поставь и все

0
kaka qp0H

где нвоая локация .там где огромное дерево

0
Пользователь ВКонтакте

Это ещё живое ? 😁 // Артём Савельев

-3