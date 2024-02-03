Microsoft сотрудничает с Palworld в официальном маркетинге для Xbox

Microsoft сотрудничает с разработчиками Palworld, используя игру и ее Палов в официальном маркетинге Xbox.
С момента выхода игры в конце января бешеный успех Palworld держит ее в центре внимания общественности. Это одна из самых больших и удивительных историй успеха в игровой индустрии. Она побила рекорды по количеству одновременных игроков и стала одной из самых продаваемых инди-игр всех времен.
Однако не обошлось и без споров: многие считают, что модели Palworld слишком похожи на Pokemon, чтобы игра не столкнулась с какими-либо действиями со стороны Nintendo. Но, как говорится, черный пиар - это тоже пиар. А раз ее так много, то компании проявляют интерес к сотрудничеству с инди-разработчиком Pocketpair, чтобы получить свой кусок пирога популярности Palworld.
По крайней мере, именно так поступила Microsoft, используя Palworld в официальных маркетинговых материалах для Xbox.
"Забавный факт: XboxGamePass поставляется вместе с Палами", - говорится в твите на официальном аккаунте Xbox, где показано изображение с персонажами из Palworld рядом с тремя доступными версиями Xbox Series X|S.
Это партнерство ничуть не удивительно, учитывая успех Palworld на Game Pass. Во многих отношениях Microsoft просто получила доступ к игре, которая пользуется таким же спросом, как и сама игра Pokemon.
Несмотря на заявления о сходстве с Pokemon, Nintendo пока не предпринимает никаких официальных действий против Palworld.
Несмотря на то, что компания объявила о начале расследования, в ходе которого будут выявлены нарушения их авторских прав, ни Pokemon Company, ни Nintendo не предприняли никаких юридических действий. Многие считают, что законы об авторском праве не станут большой помехой для будущего Palworld.
У фанатов нинтенды от таких новостей должен инсульт жопы произойти.
И почему же? Ну, вот я фанат Нинтендо (вернее их игр, сама компания порой творит полную дичь по отношению к сообществу игроков) и у меня не горит. Я писал длинный комментарий здесь, в котором разъяснил почему мне игра не понравилась. При этом в том комментарии сравнений с Покемонами было не то, чтобы много. В основном, потому что игры совершенно разные в плане геймплея.
Фанаты нинтенды скажут, что ты не фанат, а позёр и терпила, у которого "украли покемонов", а он ничего не делает. Но я думаю, что ты нормальный парень, а не фанат нинтенды.
Просто есть фанаты, а есть фанатики. Мне действительно нравятся игры Nintendo, в основном из-за очень проработанного геймплея, играть приятно. Но отношение к фанатам у них порой через чур неадекватное
P.s. Ну, справедливости ради, на других платформах тоже хватает неадекватных, которые минусят любого, кому нравятся игры Нинтендо без каких-либо логичных причин
Молодцы
Так это эксклюзив бокса и релиз первого дня в геймпассе, естественно они сотрудничают)
если будут игры во вселенной, то будет отличный маскот для икс бокс :)
Ну и правильно делаю. Им повезло с этой игрой грех не воспользоваться
даже это не спасет xbox
сейчас тебя сторонники ЛГБТ заклюют :)