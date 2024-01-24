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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
7.9 207 оценок

MrBeast призвал разработчиков Pokemon "переосмыслить" серию на фоне шумихи вокруг Palworld

butcher69
Новости

MrBeast высказался по поводу недавней драмы вокруг новой игры Palworld и сходства, которое, по мнению многих, она имеет с Pokemon, призвав разработчиков последней улучшить свою игру.

Palworld уже сейчас становится одной из самых громких игр 2024 года. Игра быстро побила множество рекордов по вовлеченности игроков и продолжает расти.

Однако это не значит, что Palworld не вызывает споров. В частности, новая игра попала под огонь из-за своего сходства с Pokemon. Об этом говорят геймеры, авторитетные люди и многие другие в социальных сетях.

Последним громким именем, высказавшим свое мнение, стал MrBeast. Будучи одним из самых крупных и популярных создателей контента в мире, MrBeast просит разработчиков Pokemon сделать шаг вперед после беспрецедентного успеха Palworld.

Выйдя на социальную медиаплатформу X (ранее известную как Twitter), ютубер рассказал, что, будучи давним поклонником Pokemon, он хотел бы видеть свежий и изобретательный подход Palworld в любимой франшизе Nintendo.

Я вырос, играя в Pokémon на своем Gameboy, и это безумие, что все игры сейчас по сути одно и то же. Я бы все отдал за то, чтобы они изобрели новую модель и немного освежили ее/

В разделе комментариев к первоначальному посту, который прокомментировал MrBeast, нашлось множество единомышленников, многие поддержали и поддержали позицию ютубера в этом споре.

Один из пользователей прокомментировал: "Слишком много новых покемонов, и я не против, чтобы они это делали, но было бы лучше дать им новые формы с той же моделью. Это сэкономило бы им больше ресурсов".

Другой добавил: "Теперь у них нет другого выбора, кроме как не торопиться и приложить усилия для следующей игры Pokemon".

Пока что разработчики Pokemon никак не комментируют растущую популярность Palworld. Будут ли они подавать в суд на Palworld или вместо этого изобретут колесо для своей собственной франшизы, как настаивает MrBeast, пока неизвестно.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Wing42

О, моя любимая рубрика "рандомный чел с ютуба даёт советы мегакомпаниям как им следует вести дела".

2
DezmondAin Grimm

Ну, этот чел далёко не рандомный.

3
Wing42 DezmondAin Grimm

Даже если в определённых кругах он известен, это всё равно не делает его отличным советчиком.

3
BrieflessZann

какой компании? там типов переучивали на ходу во время разработки а сам геймдизайнер еще и работал в магазине при этом. так что бист явно богаче и даже со своим шоколадом имеет больший бюджет чем эта компашка

1
-zotik- DezmondAin Grimm

Рандомный. Этих блогеров и создателей я посрал 100000 раз и что из этого вышло буквально миллион

-1
Wing42 BrieflessZann

Парниш, издатель (наш блогер кучер69 пишет про "разработчика" покемонов, но мы то знаем, кто там у них парадом командует) покемонов: нинтенда. Я сильно сомневаюсь, что этот твой мистер дрист богаче, известнее и влиятельнее в сфере геймдева, чем нинтенда, которой он решил давать свои советы.
Походу, разбогател этот "мистер" на таких вот простых ребятах, как ты, которые вообще не выкупают, о чём речь идёт.

0
Гена Транквилизатор

MrBeast не пробовал переосмыслить свою жизнь?

-3
Vinzed

Сначала, они на хайпе говорят, что вот бы все ААА разрабы так делали, а потом жалуются на сотни одинаковых баттл роялей и ферм...

Потому что эффективные менеджеры как раз так и делают, заставляя разрабов добавлять то, что на хайпе

-4
Wolfenstein

еще один эксперт игровой подъехал, вместо того, чтобы высмеять ублюдков разрабов всех кинувших на бабло и призвать это уг не покупать тот все о покемонах печется… просто рофл… покемон мозга… там типа они под авторскими правами и если тем пофиг то он то че так впрягается рофл просто клиника, за покемона и двор стреляю в упор

-10