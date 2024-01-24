MrBeast призвал разработчиков Pokemon "переосмыслить" серию на фоне шумихи вокруг Palworld

MrBeast высказался по поводу недавней драмы вокруг новой игры Palworld и сходства, которое, по мнению многих, она имеет с Pokemon, призвав разработчиков последней улучшить свою игру.
Palworld уже сейчас становится одной из самых громких игр 2024 года. Игра быстро побила множество рекордов по вовлеченности игроков и продолжает расти.
Однако это не значит, что Palworld не вызывает споров. В частности, новая игра попала под огонь из-за своего сходства с Pokemon. Об этом говорят геймеры, авторитетные люди и многие другие в социальных сетях.
Последним громким именем, высказавшим свое мнение, стал MrBeast. Будучи одним из самых крупных и популярных создателей контента в мире, MrBeast просит разработчиков Pokemon сделать шаг вперед после беспрецедентного успеха Palworld.
Выйдя на социальную медиаплатформу X (ранее известную как Twitter), ютубер рассказал, что, будучи давним поклонником Pokemon, он хотел бы видеть свежий и изобретательный подход Palworld в любимой франшизе Nintendo.
Я вырос, играя в Pokémon на своем Gameboy, и это безумие, что все игры сейчас по сути одно и то же. Я бы все отдал за то, чтобы они изобрели новую модель и немного освежили ее/
В разделе комментариев к первоначальному посту, который прокомментировал MrBeast, нашлось множество единомышленников, многие поддержали и поддержали позицию ютубера в этом споре.
Один из пользователей прокомментировал: "Слишком много новых покемонов, и я не против, чтобы они это делали, но было бы лучше дать им новые формы с той же моделью. Это сэкономило бы им больше ресурсов".
Другой добавил: "Теперь у них нет другого выбора, кроме как не торопиться и приложить усилия для следующей игры Pokemon".
Пока что разработчики Pokemon никак не комментируют растущую популярность Palworld. Будут ли они подавать в суд на Palworld или вместо этого изобретут колесо для своей собственной франшизы, как настаивает MrBeast, пока неизвестно.
О, моя любимая рубрика "рандомный чел с ютуба даёт советы мегакомпаниям как им следует вести дела".
Ну, этот чел далёко не рандомный.
Даже если в определённых кругах он известен, это всё равно не делает его отличным советчиком.
какой компании? там типов переучивали на ходу во время разработки а сам геймдизайнер еще и работал в магазине при этом. так что бист явно богаче и даже со своим шоколадом имеет больший бюджет чем эта компашка
Рандомный. Этих блогеров и создателей я посрал 100000 раз и что из этого вышло буквально миллион
Парниш, издатель (наш блогер кучер69 пишет про "разработчика" покемонов, но мы то знаем, кто там у них парадом командует) покемонов: нинтенда. Я сильно сомневаюсь, что этот твой мистер дрист богаче, известнее и влиятельнее в сфере геймдева, чем нинтенда, которой он решил давать свои советы.
Походу, разбогател этот "мистер" на таких вот простых ребятах, как ты, которые вообще не выкупают, о чём речь идёт.
MrBeast не пробовал переосмыслить свою жизнь?
Сначала, они на хайпе говорят, что вот бы все ААА разрабы так делали, а потом жалуются на сотни одинаковых баттл роялей и ферм...
Потому что эффективные менеджеры как раз так и делают, заставляя разрабов добавлять то, что на хайпе
еще один эксперт игровой подъехал, вместо того, чтобы высмеять ублюдков разрабов всех кинувших на бабло и призвать это уг не покупать тот все о покемонах печется… просто рофл… покемон мозга… там типа они под авторскими правами и если тем пофиг то он то че так впрягается рофл просто клиника, за покемона и двор стреляю в упор