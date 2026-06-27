"Мы не конкуренты": авторы Palworld, Valheim и Rust заявили, что не видят друг в друге соперников

Руководитель издательского направления Pocketpair Джон «Баки» Бакли заявил, что между разработчиками популярных игр в жанре выживания, таких как Palworld, Valheim и Rust, нет никакой вражды, несмотря на распространённое мнение среди игроков.

По словам Бакли, многие пользователи считают игры в жанре выживания прямыми конкурентами и уверены, что между их создателями существуют напряжённые отношения. Однако, как утверждает представитель Pocketpair, в действительности всё наоборот.

Очень многие считают, что игры в жанре выживания конкурируют друг с другом и что между их разработчиками существует вражда. На самом деле мы все отлично ладим, потому что нас объединяет одно! Мы любим игры в жанре выживания!

— написал Бакли.

Бакли также рассказал о новом сборнике Super Survival Summer в Steam, который объединяет сразу десять игр этого жанра. По его словам, разработчики с удовольствием сотрудничают друг с другом, поскольку хотят, чтобы как можно больше людей познакомились с играми на выживание, а не воспринимали студии как соперников.

Таким образом, вместо борьбы за аудиторию разработчики всё чаще делают ставку на совместные акции и продвижение жанра, рассчитывая привлечь новых игроков сразу к нескольким проектам.