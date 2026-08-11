Найден самый лучший баг за всю историю игр! В Palworld можно получить Сехмет невероятных размеров

После выхода Palworld из раннего доступа добавленная в релизном обновлении Сехмет не прекращает дразнить фанатов этой игры. Если раньше она завлекала геймеров своим милым и весьма провокационным дизайном, то теперь она не на шутку удивляет сообщество своими новыми формами — а точнее, колоссальными габаритами.

Пользователь платформы Reddit под ником RanidSpace поделился скриншотами забавного глитча. Как рассказал сам игрок:

Я взял Сехмет на руки, и она стала лысой (пока я не бросил её обратно на землю), а её размер увеличился как минимум в 200 раз по сравнению с нормальным!.

Геймер подчеркнул, что играл в абсолютно чистую версию без каких-либо установленных модов, а огромного пала, заслоняющего небо, могли прекрасно видеть все остальные игроки на многопользовательском сервере.

Забавно отметить, что подобный баг в Palworld уже встречался. Странные размеры палов в игре встречались еще два года назад, когда игроки могли баловаться размерами Vixy. Фанаты думали, что патчи уже давно исправили эту ошибку, но теперь просят разработчиков игры оставить его как отсылку. Насколько часто встречается эта аномалия и будут ли её исправлять в патчах — неизвестно.