на главную
об игре
Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
7.5 44 оценки

Необычный выживач Palworld привлёк более 559 тысяч человек в онлайне после релиза в Steam

butcher69
Новости

Игра Palworld от Pocketpair про ловлю монстров в открытом мире с оружием оказалась успешнее, чем многие могли предположить. Игра вышла в ранний доступ только вчера и сразу же после релиза набрала 170 000 одновременных игроков в Steam, после чего стала набирать обороты.

По данным SteamDB, на момент написания статьи в Palworld одновременно играют более 559 000 игроков. В чарте рекордсменов по количеству одновременных пользователей игра мгновенно поднялась на 12-е место, что ставит ее выше таких тяжеловесов, как Call of Duty, Valheim, Grand Theft Auto 5, Destiny 2, Monster Hunter World, Among Us и других.

Вчера создатели сообщили, что Palworld продалась тиражом более миллиона копий всего за восемь часов после релиза.

Palworld уже доступна в раннем доступе на ПК и Xbox Series X/S.

6
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
DenisVTR

Прикольная штука. Залип сегодня потом в стиме куплю, надеюсь сохранения перенесу.
Особенно когда обычные игры надоели. Да и мне как не любителю выживалок вполне комфортно играть и не скучно в одного. так как постоянно бегает всякая живность которая работает на тебя))

1
Zlobin_Evgeny

жесть

0
-zotik-
-1
Альберт Маркович

Не вижу минусов)

0