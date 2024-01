Необычный выживач Palworld привлёк более 559 тысяч человек в онлайне после релиза в Steam

Игра Palworld от Pocketpair про ловлю монстров в открытом мире с оружием оказалась успешнее, чем многие могли предположить. Игра вышла в ранний доступ только вчера и сразу же после релиза набрала 170 000 одновременных игроков в Steam, после чего стала набирать обороты.

По данным SteamDB, на момент написания статьи в Palworld одновременно играют более 559 000 игроков. В чарте рекордсменов по количеству одновременных пользователей игра мгновенно поднялась на 12-е место, что ставит ее выше таких тяжеловесов, как Call of Duty, Valheim, Grand Theft Auto 5, Destiny 2, Monster Hunter World, Among Us и других.

Вчера создатели сообщили, что Palworld продалась тиражом более миллиона копий всего за восемь часов после релиза.

Palworld уже доступна в раннем доступе на ПК и Xbox Series X/S.