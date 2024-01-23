Nintendo рассылает жалобы на моды с покемонами для Palworld

Блогер ToastedShoes сообщил, что ролик, демонстрирующий мод с персонажами «Покемонов» для Palworld, был удален из-за нарушения авторских прав. Контент-мейкер считает, что жалобу подала компания Nintendo.
ToastedShoes анонсировал модификацию для Palworld с персонажами «Покемонов» 22 января. Пользовательское дополнение добавляет в новых хит Steam Эша, Мисти, Пикачу и других героев.
Palworld — кооперативный симулятор выживания, который вышел в Steam 19 января 2024 года. В нем геймерам необходимо исследовать мир, выполнять задания, добывать ресурсы и строить здания при помощи Палов, необычных существ. 23 января Palworld разошлась тиражом в 6 млн копий всего за четыре дня после релиза.
Не можешь заблокировать игру - заблокируй модеров. Нинка в своём репертуаре
Ни ceбe ни людям... Наверно у них сильно горит от успеха Palworld.
Ну, думаю, не то чтобы нинка сильно переживала, ведь только за 22й год они продали 24 миллиона копий scarlet/violet/arceus. Но при этом чуть ли не каждый год их игры выходят.
Просто сама по себе ниндента крайне агрессивно воюет со своим же комьюнити. В какой-то момент даже обзорщики начали обходить их игры стороной, потому что никогда не знаешь, когда страйк прилетит.
Они, в первые три дня, свои сделанные на коленке покемоны, которые и стоят дороже, продали в количестве 10 млн. копий, так что не думаю что у них горит. Скорее это их стандартная мерзотная копирастерска практика
Они переживают не за продажи, а за прецендент который создал Palworld, Нинку унизили, опустили головой в парашу, над Нинкой все сейчас смеются и улюлюкают, Palworld унизил репутацию очень спесивой и чванливой компании, теперь эти суки будут мстить разрабам Palworld провоцируя и саботируя всяческие юридические подлости . Нельзя просто так макнуть жирных корпоратов в гимно и не нажить при этом врагов..
Все равно ничего они этим не добьются. Все, поезд ушел. Кусайте локти.
Вот и началось
Нинтендо выпускают отличные игры, но к сообществу игроков у них весьма скотское отношение. В итоге и люблю их за игры и не люблю за отношение к сообществу