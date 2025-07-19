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Palworld 19.01.2024
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8.5 1 510 оценок

Nintendo запуталась в собственных патентах: эксперт назвал действия компании в иске против Pocketpair "странными"

butcher69 butcher69

Юридическая борьба между Nintendo и разработчиком Palworld, студией Pocketpair, продолжает разгораться — и теперь она приобретает неожиданный поворот. Эксперт по интеллектуальной собственности Флориан Мюллер назвал действия Nintendo в рамках иска в Японии не просто необычными, а «прямо-таки странными». По его мнению, поведение японского гиганта больше похоже на отчаянную попытку переломить ход дела, нежели на уверенное наступление в суде.

Причиной для комментариев Мюллера стали изменения, которые Nintendo внесла в свои патенты — уже после начала судебного разбирательства. Подобная практика, по словам эксперта, крайне редка и используется лишь в тех случаях, когда компания опасается, что изначальный патент может быть признан недействительным. Другими словами, Nintendo, похоже, начала сомневаться в прочности своих юридических позиций.

Однако дело не ограничивается только изменением патентов. Как указывает Мюллер, формулировки, использованные в обновлённых документах, крайне запутаны и не соответствуют традиционным юридическим стандартам. Он приводит пример одной из таких фраз, взятой из машинного перевода японского патента:

«…и даже когда любой персонаж, способный перемещаться в воздухе, кроме персонажа, способного перемещаться в воздухе, является выбранным персонажем…»

Такая конструкция не просто громоздка, но и логически запутана. По мнению эксперта, Nintendo намеренно усложняет язык патента, чтобы ввести в заблуждение как суд, так и оппонента. Особенно подозрительным Мюллер считает использование слова «даже», которое в патентной терминологии практически не применяется. Он называет его «эмоциональным и субъективным» — и утверждает, что за 15 лет наблюдений за патентными спорами ни разу не видел подобного подхода.

Все это, как полагает Мюллер, указывает на то, что Nintendo испытывает значительные трудности в попытке доказать свою правоту в Японии. Он считает происходящее «почти последним шансом» компании — ходом, за которым стоит скорее отчаяние, чем стратегическая продуманность. Тем не менее, ситуация с патентами в США выглядит иначе: несмотря на наличие тавтологий вроде «выбран на основе операции выбора», американские документы, по мнению Мюллера, написаны гораздо более внятно и юридически корректно.

Стоит напомнить, что в начале этого года Nintendo выразила озабоченность по поводу Palworld, отметив «поразительное сходство» с Pokemon. Вскоре после этого Pocketpair подтвердила, что изменила определённые элементы игры в связи с юридическими рисками, однако тогда казалось, что конфликт ограничится этим. Новые шаги Nintendo показывают: дело далеко не закрыто, а японская компания готова бороться за свои интересы до конца — даже ценой «странных» манёвров.

12
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
CaMahoney

Бл*дей корёжит, что игра с механикой покеболов принесла столько бабла не в их карман.

Причиной для комментариев Мюллера стали изменения, которые Nintendo внесла в свои патенты — уже после начала судебного разбирательства

А суд не примет во внимание этот факт? Что мешает отталкиваться от трактовки патента до изменений? И по хорошему бы нинке смачного леща прописать уже надо, и за этот эпизод в частности, контора гопников-пи****сов

8
Gords

Да там вообще эти "патенты" сродни патента на дыхание. Да к тому же ещё и изменённые задним числом в попытке подогнать под конкретную ситуацию у игры-конкурента, за что их самих уже стоит судить.

3
Добрый_бобер

В очередной раз оправдывают свою репутацию конторы тридварасов

8
yariko ookami
Причиной для комментариев Мюллера стали изменения, которые Nintendo внесла в свои патенты — уже после начала судебного разбирательства.

А они свое название на Жаднендо еще не хотят изменить?

6
Gridon

Нинтендо не в панике а методично обновляет юридическое оружие чтобы у копипасты не осталось ни одной щели для оправдания. Судить о стратегии мегакорпорации по одному слову из автопереводчика это уровень детсада. Юристы с безлимитным бюджетом просто играют с едой прежде чем её съесть а не бьются в агонии. Это не отчаяние это показательная порка для всех будущих подражателей.

4
Пенсил

фанатик покемонов высказался

1
Gords Пенсил

Он фанатик конторы пи...сов.

2
jax baron

просто им надо было отказать и в патенте и в иске - и проблем не было бы, знали что они долбики.

3
Illusive Devil

Мне это напоминает попытку Яблока запатентовать закругленные углы в смартфонах.

Но как по мне, то такие общие формулировки должны быть применимы либо к самому объекту патентования, либо быть юридически ничтожными поскольку это превращает всё патентное право в мусорный фарс.

3
Raphtallia

Они настолько боятся конкуренции? Мда, похоже они вообще не уверены в себе и своей продукции. Раз так стараются пресечь любую схожесть и как следствие конкуренцию.

3
jax baron

а в иске отказать было ни как да?

2
Рикочико
Он приводит пример одной из таких фраз, взятой из машинного перевода японского патента:

То есть вся мысль строится на том что какой-то "эксперт" перевел патент через Гугл переводчик и построил на этом свои умозаключения.

2