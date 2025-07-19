Nintendo запуталась в собственных патентах: эксперт назвал действия компании в иске против Pocketpair "странными"

Юридическая борьба между Nintendo и разработчиком Palworld, студией Pocketpair, продолжает разгораться — и теперь она приобретает неожиданный поворот. Эксперт по интеллектуальной собственности Флориан Мюллер назвал действия Nintendo в рамках иска в Японии не просто необычными, а «прямо-таки странными». По его мнению, поведение японского гиганта больше похоже на отчаянную попытку переломить ход дела, нежели на уверенное наступление в суде.

Причиной для комментариев Мюллера стали изменения, которые Nintendo внесла в свои патенты — уже после начала судебного разбирательства. Подобная практика, по словам эксперта, крайне редка и используется лишь в тех случаях, когда компания опасается, что изначальный патент может быть признан недействительным. Другими словами, Nintendo, похоже, начала сомневаться в прочности своих юридических позиций.

Однако дело не ограничивается только изменением патентов. Как указывает Мюллер, формулировки, использованные в обновлённых документах, крайне запутаны и не соответствуют традиционным юридическим стандартам. Он приводит пример одной из таких фраз, взятой из машинного перевода японского патента:

«…и даже когда любой персонаж, способный перемещаться в воздухе, кроме персонажа, способного перемещаться в воздухе, является выбранным персонажем…»

Такая конструкция не просто громоздка, но и логически запутана. По мнению эксперта, Nintendo намеренно усложняет язык патента, чтобы ввести в заблуждение как суд, так и оппонента. Особенно подозрительным Мюллер считает использование слова «даже», которое в патентной терминологии практически не применяется. Он называет его «эмоциональным и субъективным» — и утверждает, что за 15 лет наблюдений за патентными спорами ни разу не видел подобного подхода.

Все это, как полагает Мюллер, указывает на то, что Nintendo испытывает значительные трудности в попытке доказать свою правоту в Японии. Он считает происходящее «почти последним шансом» компании — ходом, за которым стоит скорее отчаяние, чем стратегическая продуманность. Тем не менее, ситуация с патентами в США выглядит иначе: несмотря на наличие тавтологий вроде «выбран на основе операции выбора», американские документы, по мнению Мюллера, написаны гораздо более внятно и юридически корректно.

Стоит напомнить, что в начале этого года Nintendo выразила озабоченность по поводу Palworld, отметив «поразительное сходство» с Pokemon. Вскоре после этого Pocketpair подтвердила, что изменила определённые элементы игры в связи с юридическими рисками, однако тогда казалось, что конфликт ограничится этим. Новые шаги Nintendo показывают: дело далеко не закрыто, а японская компания готова бороться за свои интересы до конца — даже ценой «странных» манёвров.