Nintendo запуталась в собственных патентах: эксперт назвал действия компании в иске против Pocketpair "странными"

Юридическая борьба между Nintendo и разработчиком Palworld, студией Pocketpair, продолжает разгораться — и теперь она приобретает неожиданный поворот. Эксперт по интеллектуальной собственности Флориан Мюллер назвал действия Nintendo в рамках иска в Японии не просто необычными, а «прямо-таки странными». По его мнению, поведение японского гиганта больше похоже на отчаянную попытку переломить ход дела, нежели на уверенное наступление в суде.
Причиной для комментариев Мюллера стали изменения, которые Nintendo внесла в свои патенты — уже после начала судебного разбирательства. Подобная практика, по словам эксперта, крайне редка и используется лишь в тех случаях, когда компания опасается, что изначальный патент может быть признан недействительным. Другими словами, Nintendo, похоже, начала сомневаться в прочности своих юридических позиций.
Однако дело не ограничивается только изменением патентов. Как указывает Мюллер, формулировки, использованные в обновлённых документах, крайне запутаны и не соответствуют традиционным юридическим стандартам. Он приводит пример одной из таких фраз, взятой из машинного перевода японского патента:
«…и даже когда любой персонаж, способный перемещаться в воздухе, кроме персонажа, способного перемещаться в воздухе, является выбранным персонажем…»
Такая конструкция не просто громоздка, но и логически запутана. По мнению эксперта, Nintendo намеренно усложняет язык патента, чтобы ввести в заблуждение как суд, так и оппонента. Особенно подозрительным Мюллер считает использование слова «даже», которое в патентной терминологии практически не применяется. Он называет его «эмоциональным и субъективным» — и утверждает, что за 15 лет наблюдений за патентными спорами ни разу не видел подобного подхода.
Все это, как полагает Мюллер, указывает на то, что Nintendo испытывает значительные трудности в попытке доказать свою правоту в Японии. Он считает происходящее «почти последним шансом» компании — ходом, за которым стоит скорее отчаяние, чем стратегическая продуманность. Тем не менее, ситуация с патентами в США выглядит иначе: несмотря на наличие тавтологий вроде «выбран на основе операции выбора», американские документы, по мнению Мюллера, написаны гораздо более внятно и юридически корректно.
Стоит напомнить, что в начале этого года Nintendo выразила озабоченность по поводу Palworld, отметив «поразительное сходство» с Pokemon. Вскоре после этого Pocketpair подтвердила, что изменила определённые элементы игры в связи с юридическими рисками, однако тогда казалось, что конфликт ограничится этим. Новые шаги Nintendo показывают: дело далеко не закрыто, а японская компания готова бороться за свои интересы до конца — даже ценой «странных» манёвров.
Бл*дей корёжит, что игра с механикой покеболов принесла столько бабла не в их карман.
А суд не примет во внимание этот факт? Что мешает отталкиваться от трактовки патента до изменений? И по хорошему бы нинке смачного леща прописать уже надо, и за этот эпизод в частности, контора гопников-пи****сов
Да там вообще эти "патенты" сродни патента на дыхание. Да к тому же ещё и изменённые задним числом в попытке подогнать под конкретную ситуацию у игры-конкурента, за что их самих уже стоит судить.
В очередной раз оправдывают свою репутацию конторы тридварасов
А они свое название на Жаднендо еще не хотят изменить?
Нинтендо не в панике а методично обновляет юридическое оружие чтобы у копипасты не осталось ни одной щели для оправдания. Судить о стратегии мегакорпорации по одному слову из автопереводчика это уровень детсада. Юристы с безлимитным бюджетом просто играют с едой прежде чем её съесть а не бьются в агонии. Это не отчаяние это показательная порка для всех будущих подражателей.
фанатик покемонов высказался
Он фанатик конторы пи...сов.
просто им надо было отказать и в патенте и в иске - и проблем не было бы, знали что они долбики.
Мне это напоминает попытку Яблока запатентовать закругленные углы в смартфонах.
Но как по мне, то такие общие формулировки должны быть применимы либо к самому объекту патентования, либо быть юридически ничтожными поскольку это превращает всё патентное право в мусорный фарс.
Они настолько боятся конкуренции? Мда, похоже они вообще не уверены в себе и своей продукции. Раз так стараются пресечь любую схожесть и как следствие конкуренцию.
а в иске отказать было ни как да?
То есть вся мысль строится на том что какой-то "эксперт" перевел патент через Гугл переводчик и построил на этом свои умозаключения.