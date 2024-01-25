Новое обновление для Palword исправляет ошибки и включает меры по борьбе с эксплойтами

Компания Pocketpair выпустила новый патч Palworld для PC, включающий в себя меры по борьбе с читерством и исправление ошибок.
Новый патч уже доступен в Steam (версия 0.1.3.0), а патч для Xbox Series (версия 0.1.1.2) будет выпущен сразу же, как только будет готов. Как уже было сказано, этот небольшой патч включает в себя исправления ошибок, в том числе исправление проблемы, когда экран загрузки игры не заканчивался при входе в игровой мир. Кроме того, патч устраняет ошибку, из-за которой мировая дата отображалась некорректно и сбрасывалась. Кроме того, обновление включает в себя меры по борьбе с эксплойтами и различными читами на официальных серверах игры.
В настоящее время подтверждено, что некоторые игроки читерили на официальном сервере. Мы выпустим патч, как только он будет готов, но в настоящее время сложно полностью предотвратить все читы сразу. Мы продолжим уделять еще больше внимания безопасности и стремимся создать среду, в которой каждый сможет играть спокойно. Мы приносим искренние извинения всем игрокам, которых затронул этот инцидент.
С полными примечаниями к патчу можно ознакомиться здесь.
Игра вообще без защиты вышла,пиратка без проблем к официальным серверам заходит,там же работает обычный чит энжин и тренеры.И вот последние сильно плохо,одно дело в соло или с друзьями по договорённости читерить и совсем другое с рандомами.