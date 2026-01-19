Новые Палы на горизонте: Palworld отметила два года раннего доступа свежим трейлером

Студия Pocketpair выпустила специальное видео к второй годовщине запуска раннего доступа Palworld. Праздничный трейлер не только подводит итоги развития проекта, но и анонсирует появление новых Pals, которые дебютируют уже в версии 1.0.

В ролике глава отдела публикаций и коммуникаций Pocketpair по прозвищу Бакки и генеральный директор студии Такуро Мизобе поблагодарили сообщество за поддержку, а также показали закулисные материалы разработки. Особое внимание уделено новым существам, которые расширят экосистему игры и добавят больше возможностей для выживания, крафта и исследования открытого мира.

Palworld вышла в раннем доступе 19 января 2024 года на Xbox Series, Xbox One и PC, а осенью того же года добралась до PlayStation 5. Релиз полноценной версии запланирован на 2026 год.