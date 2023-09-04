Новые трейлеры Palworld раскрывают еще больше невыразимой жестокости квазипокемонов ©

Разработчик Pocketpair поделился новыми трейлерами своей предстоящей игры Palworld в стиле покемонов, показав двух «приятелей», с которыми мы сможем объединиться. Конечно, прежде чем они станут вашими друзьями, вам придется их поймать, и в этом Palworld такая же жестокая, как и всегда: игрок обрушивает на тварей все виды огневой мощи, будь то огнестрельное оружие или другие приятели. При этом, как только они станут вашими приятелями, вам будут нужны объятия, ласки и даже совместный сон.

Palworld выйдет на ПК ранней версии в Steam в январе 2024 года.