"Обидно лишь за Satisfactory" - создатели Palworld не считают, что их обделили на The Game Awards

В последние дни игроки и разработчики активно обсуждают игры, которые получили номинации на The Game Awards 2024. В одном случае недовольными остались разработчики, которых ранее обделили с наградой, как например студия Playground Games с их Forza Horizon 5, а в другом - игроки с прошлогодней Phantom Liberty для Cyberpunk 2077.

В сети разгорелась дискуссия среди фанатов Palworld касательно того, что и их любимая игра незаслуженно осталась без номинаций, несмотря на то, что поставила рекорд по онлайну в Steam. Однако в дело решил вмешаться Bucky, менеджер студии, заявив, что разработчики Palworld не считают себя обделенными, призвав не драматизировать ситуацию вокруг награды:

Нет, я не думаю, что Palworld был обделен на TGA. Вы тут в твиттере все слишком безрадостные. Перестаньте драматизировать. Не все, что случается в жизни, является заговором.



Тем не менее... Satisfactory была на 1000% обделена вниманием, и я готов лично озвучить это мнение на The Game Awards!

Palworld доступна на PC, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.