Palworld 1.0 уже продалась тиражом около 1,8 миллиона копий, большинство игроков выбрали Steam

Полная версия Palworld 1.0 продолжает показывать впечатляющие результаты. По оценке аналитика Риса Эллиотта из Alinea Analytics, после выхода обновления игра могла продаться тиражом примерно 1,8 миллиона копий.

По данным аналитика, общий объем продаж Palworld уже составляет около 30,5 миллиона копий, причем почти 86% всех продаж пришлось на Steam. За два с половиной года существования проект студии Pocketpair принес около 700 миллионов долларов дохода и стал одной из самых успешных новых игровых франшиз последних лет.

Главной платформой для игры остается ПК. По оценкам Эллиотта, около 65% аудитории Palworld играет в Steam, еще 31% приходится на Xbox и Xbox Game Pass, а версия для PS5 занимает около 4% игроков.

После выхода версии 1.0 Steam снова стал главным источником продаж — около 1,5 миллиона копий пришлось именно на эту платформу. Для сравнения, владельцы PS5 приобрели примерно 300 тысяч копий, а на Xbox игра получила около 70 тысяч продаж, что объясняется доступностью Palworld через подписку Game Pass.

Аналитик считает, что успех игры показывает растущую силу рынка ПК, где игроки ценят свободу выбора и открытые платформы. При этом Palworld продолжает оставаться в центре внимания из-за судебного спора с Nintendo, которая ранее подала иск против Pocketpair.

Несмотря на конфликт с одной из крупнейших игровых компаний мира, Palworld продолжает укреплять позиции. Проект стал одним из самых заметных новых игровых брендов последних лет и доказал, что независимые студии способны создавать хиты мирового масштаба.