Palworld для ПК выходит в раннем доступе в январе 2024 года ©

Многопользовательская игра Palworld с элементами выживания в открытом мире будет запущена в раннем доступе для ПК в Steam в январе 2024 года, сообщил разработчик Pocket Pair.

Palworld — это игра о медленной жизни с загадочными существами «Приятели» или о том, чтобы вступить в схватку не на жизнь, а на смерть с браконьерами.

Вы можете заставить приятелей сражаться, размножаться, помогать в сельском хозяйстве или работать на фабриках. Вы также можете продать их или даже зарезать их, чтобы съесть! Однако это запрещено законом.