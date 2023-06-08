Palworld 2023 г.
5.9 11 оценок

Palworld для ПК выходит в раннем доступе в январе 2024 года

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monk70
Новости

Многопользовательская игра Palworld с элементами выживания в открытом мире будет запущена в раннем доступе для ПК в Steam в январе 2024 года, сообщил разработчик Pocket Pair.

Palworld — это игра о медленной жизни с загадочными существами «Приятели» или о том, чтобы вступить в схватку не на жизнь, а на смерть с браконьерами.

Вы можете заставить приятелей сражаться, размножаться, помогать в сельском хозяйстве или работать на фабриках. Вы также можете продать их или даже зарезать их, чтобы съесть! Однако это запрещено законом.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
User1105

Более бредового микса я еще не видел xD

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