Palworld - это, по мнению автора IMMORTALITY, "отвратительная вульгарщина"

Palworld - отвратительно вульгарный продукт для Сэма Барлоу, автора нашумевшей IMMORTALITY.
"Я разрываюсь между тем, что пошлость Palworld вызывает у меня отвращение, и тем, что меня восхищает, что наша игровая среда позволяет такой вульгарщине добиваться успеха на самом высоком уровне", — написал Барлоу в Twitter.
Высказывание прозвучало всего за несколько часов до того, как разработчики Palworld объявили о трех миллионах проданных копий и миллионе игроков в Steam.
В то же время мнение критиков имеет право на существование, и его необходимо учитывать, ведь продукт, который продается большим тиражом, не обязательно всегда хорош, а продукт, который продается мало, не обязательно плох.
Авторитетное мнение, от ближайшего по онлайну конкурента. :)
Нормальная игра. Адекватная цена. Качественная оптимизация, не смотря на а ранний доступ. На пару вечеров самое то.
Кто он вообще такой что со своим авторитетным мнением вылез?
А игра классная, пародия на Покемонов которая была нам нужна.
Да это даже не пародия. По покемонам нет ни одной нормальной игры, до сих пор. По сути разработчики palworld сделали то, что должны были сделать нинки давным давно.
Была (название правда не помню), но разрабы облажались с её поддержкой поэтому она быстро была забыта.
Еще Дигимоны если что есть.
А в чем вульгарщина? Как-будто сейчас есть какие-то игры без этой самой вульгарщины и повесточек. Сплошь одни лицемеры и завистники.
Эм, как минимум в том, что можно ловить не только этих недопокемонов, но и людей, и потом продавать их на чёрном рынке или даже расчленять на ингредиенты? Сейчас конечно начнётся "Это жи игоры!!!11 Это всйо пиксели и нинастоящээ!!!1111", но тогда у меня возникает закономерный вопрос - если рабство и своеобразный каннибализм разрешены, то может тогда введём педофилию, зоофилию (зачем новых зверьков ловить, если их можно разводить?)))0) и прочее? Ну а что, если можно первое, то почему нельзя второе-то? Или "это другое" (с)? (спойлер: нет, это всё из одной оперы и если ты считаешь иначе, то это ты лицемер).
Не говоря уже о том, что "вульгарщина" понятие растяжимое и не всегда означающее только что-то похабное или непристойное. Те же недохоррор-"фильмы" последних лет - Винни Пух и про кого-то там ещё - которые просто-напросто эксплуатируют оригинальную идею и персонажей. Без них никто бы на этот трешак даже и не подумал бы обратить внимание, а тут любимые герое детства, как же не заценить? Тут точно также - возьмём идею Покемонов, добавим чернухи и готово - интернет (читай: часть интернета состоящая из людей с отклонениями, которым такого только и подавай, да побольше!) аплодирует стоя, а разработчики стригут капусту пока хайп первых дней не выветрился. Посмотрим где она будет через годик и сколько наград (или хотя бы номинаций) соберёт в конце года на подведении итогов у различных изданий.
Ну, можно и ввести,чому нет будет игра с охуительной свободой действий и невиданной для современных игр жестью. Это всего лишь игра, почему бы в ней и не предаться всевозможным порокам?
Ну лицемер, и чо? дальше что? тебе лучше? мне вот насрать. Я рад, что в игре есть такой прикол
Она еще не вышла, что бы какие-то награды и номинации собирать пчел))) в этом и фишка раннего доступа от разработчиков.
Боже чел, иди поиграй в postal ты такой душный
Людям нравится вульгарщина, не трогайте их!
Эта игра похожа на то, что могла бы сделать нейросеть )
Согласен. Хорошая игра. Я 12 часов наиграл и чисто строил базу, домик и т.д. До15 уровня прокачался всего, но мне интересно.
Эта игра просто феномен. Мало того что весело, так ещё тян с огромным и злым пикачу в виде босса. А бегающие по твиттеру билибои с скринами из Стим дБ молящиеся на онлайн в данной игре и чуть ли не превознося ПК игроков до небес. Когда вы ещё такое увидите. ))
Так эксклюзив бокса же, поэтому боксоориентированные порталы и хвалятся, довольно логично
Я знаю, но в этот раз они прям по полной разгулялись. Так выстрелила причём майки походу сами не подозревали когда бабло платили за добавления в подписку
У них в целом такая стратегия, они об этом много раз говорили что поддерживают такие инди проекты потому что невозможно предугадать какой из них внезапно станет хитом, по сути они их финансируют как раз из надежды, что некоторые могут выстрелить как палворлд например. Очень грамотная стратегия, так еще они додумались его экзом сделать, это похвальное грамотное управление
Так бы и признался уже, что он фури**. где он тут пошлость и вульгар увидел?