Palworld Mobile покажут в ноябре на G-Star 2025 - игру можно будет опробовать на стенде Krafton

Мобильная версия Palworld будет официально представлена на выставке G-Star 2025, которая пройдет с 13 по 16 ноября в Пусане (Южная Корея). Как сообщает Krafton, посетители смогут не только увидеть Palworld Mobile в действии, но и лично протестировать демоверсию проекта.

Разработкой мобильного порта занимается студия PUBG Studios — подразделение Krafton, получившее лицензию от Pocketpair. Создатели обещают сохранить основные элементы оригинала: сбор и развитие существ по имени Pals, строительство базы и выживание в открытом мире. При этом игра будет адаптирована под сенсорное управление и предложит “интуитивную систему взаимодействия”, а также новые стратегические бои с использованием разных навыков.

Кроме Palworld Mobile, на стенде Krafton посетителей ждут тематические мини-игры и фан-зона CAFÉ PUBG, оформленная в стиле вселенной PUBG: Battlegrounds.

Оригинальная версия Palworld продолжает активно развиваться: в октябре ожидается праздничное обновление к Хэллоуину и коллаборация с Once Human.