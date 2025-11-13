Palworld Mobile выходит на арену - альфа-тест стартует уже в декабре

Компания KRAFTON официально объявила, что закрытое альфа-тестирование Palworld Mobile начнётся в декабре. Регистрация уже открыта на официальном сайте игры и продлится до 26 ноября. Это будет первая возможность для фанатов попробовать мобильную версию феноменально популярного экшена про загадочных существ — Палов.

Palworld Mobile представляет собой переосмысление оригинальной игры для мобильных платформ, сохранив дух выживания, исследования и необычного симбиоза человека и Пала. Игроки смогут путешествовать по огромным мирам, собирать ресурсы, строить убежища и участвовать в динамичных боях.

Важнейшие элементы геймплея включают выживание, где предстоит бороться с голодом, холодом и врагами; бой, в котором Палы играют ключевую роль — они могут атаковать, лечить или даже стать частью стратегии выживания; и крафтинг, позволяющий создавать всё — от простых инструментов до промышленных фабрик.

Разработчики обещают и мультиплеерные сражения, разведение Палов, а также возможность объединяться с другими игроками для битв с могущественными боссами.

KRAFTON называет Palworld Mobile «новым витком истории», где игроки смогут испытать знакомый мир на новом уровне — прямо в своих руках.