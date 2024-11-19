Palworld может быть спасена от иска Nintendo благодаря моду для GTA 5 восьмилетней давности

Как мы уже неоднократно сообщали, команда, создавшая Palworld - «Покемона с оружием», выпущенного в начале года, - оказалась в затруднительном положении, поскольку Nintendo подала на них в суд за нарушение патентов. Один из этих патентов касается броска сферы для ловли существ.

Однако, разработчики Palworld могут избежать юридических последствий, благодаря неожиданному источнику защиты — модификации для GTA 5, выпущенной еще в 2016 году. Мод добавляет в игру покемонов и использует механику захвата существ, похожую на систему, описанную в патенте Nintendo. Этот мод был выпущен задолго до того, как Nintendo зарегистрировала свой патент в 2021 году, что может стать ключевым аргументом в суде.

Патентный эксперт, ссылаясь на этот мод, утверждает, что он может служить предшествующим изобретением и, таким образом, признание его существования может привести к признанию патента Nintendo недействительным. Если суд примет это заключение, это откроет путь к защите Palworld от судебных исков, а Nintendo может потерять одну из своих юридических опор в этом деле.