Palworld может быть спасена от иска Nintendo благодаря моду для GTA 5 восьмилетней давности

Как мы уже неоднократно сообщали, команда, создавшая Palworld - «Покемона с оружием», выпущенного в начале года, - оказалась в затруднительном положении, поскольку Nintendo подала на них в суд за нарушение патентов. Один из этих патентов касается броска сферы для ловли существ.
Однако, разработчики Palworld могут избежать юридических последствий, благодаря неожиданному источнику защиты — модификации для GTA 5, выпущенной еще в 2016 году. Мод добавляет в игру покемонов и использует механику захвата существ, похожую на систему, описанную в патенте Nintendo. Этот мод был выпущен задолго до того, как Nintendo зарегистрировала свой патент в 2021 году, что может стать ключевым аргументом в суде.
Патентный эксперт, ссылаясь на этот мод, утверждает, что он может служить предшествующим изобретением и, таким образом, признание его существования может привести к признанию патента Nintendo недействительным. Если суд примет это заключение, это откроет путь к защите Palworld от судебных исков, а Nintendo может потерять одну из своих юридических опор в этом деле.
Нинтдендо пусть бибу сосет, зажравшаяся компания.
я считаю нужно запретить панетны на механики игр, очень много идей было похоронено из за этого, например система Немезис из Тени мордора из за чего несколько игр одна из которых Варфрейм были лишены самой сути своей идеи такие как Личи Кувы в ней (чисто как пример который могу сказать с лету)
Почему Zanzarah The Hidden portal не является игрой с той же механикой? // Александр Шалашов