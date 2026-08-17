Palworld не станет превращать каждое обновление в новый континент - авторы хотят развивать игру без многолетнего гринда

Pocketpair уже начала планировать первое крупное обновление Palworld после выхода версии 1.0, однако превращать его в многолетний проект разработчики не собираются. Компания намерена сосредоточиться на более точечных изменениях, а не тратить год на создание огромного объёма нового контента.

Руководитель отдела издательской деятельности и коммуникаций Pocketpair Джон Бакли предложил игрокам поделиться идеями для версии 1.1. В ответ разработчики получили более 2000 предложений, среди которых закономерно оказалось немало масштабных пожеланий.

Впрочем, часть из них команда сразу исключила из планов. Бакли отдельно отметил, что добавление нового континента или ещё 20 уровней — не те задачи, ради которых Pocketpair собирается растягивать разработку обновления на год. При этом разработчики по-прежнему открыты к предложениям сообщества.

«Мы не планируем тратить год на создание масштабного обновления для версии 1.1», — пояснил Бакли.

Такой подход соответствует прежней позиции Pocketpair. Разработчики уже заявляли, что не собираются повторять модель No Man’s Sky, при которой игра получает масштабные обновления на протяжении многих лет. По мнению Бакли, бесконечное увеличение максимального уровня и постоянное добавление новых территорий в конечном итоге может привести к излишнему раздуванию проекта.

При этом поддержка Palworld после релиза не прекращается. Версия 1.0 уже расширила игру новыми Pals, регионом, оружием, бронёй, постройками и другими элементами, а команда продолжит развивать проект с учётом отзывов игроков. Однако, судя по заявлениям Pocketpair, разработчики предпочитают не превращать каждое обновление в отдельную масштабную экспансию.