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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
7.9 186 оценок

Palworld обогнала Counter-Strike 2 и заняла второе место по пиковому онлайну в Steam

butcher69
Новости

Игра Palworld достигла значительного успеха в Steam, превзойдя по пиковому онлайну бесплатный шутер Counter-Strike 2. На момент написания новости в Palworld одновременно играют 1 857 979 человек.

Ранний доступ Palworld стартовал 19 января и уже спустя восемь часов стало известно о 1 млн проданных копий на PC, Xbox One, Xbox Series X и S, несмотря на присутствие игры в сервисе подписки Game Pass. Сегодня авторы сообщили о 6 млн проданных копий и судя по всему мы скоро услышим о новых рекордах.

Теперь игре предстоит побороться с PUBG: BATTLEGROUNDS за звание самой популярной игры Steam в истории, но удастся ли игре привлечь 3.2 млн игроков покажет только время.

1
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
PunksPlay

Если будет таки версия 1.0 с большим обновлением, то привлечет и больше.

4
AndrewSolt

Как же люди хотели нормальных покемонов на ПК

3
Wolfenstein

что пубг трешак что калворлд, досадно, что до такого печального состояния индустрия дошла

-12
Serpentrage

Слу, а как ты то до такого состояния дошел?

3
Wolfenstein Serpentrage

типа много играл - поэтому могу трешню отличить от настоящей игры

-7
OculusMortem Wolfenstein

Огласите критерии "трешни" и "настоящей игры"

3
jax baron

а жанры разные- не?

0
Кроллег
0