Palworld обогнала Counter-Strike 2 и заняла второе место по пиковому онлайну в Steam

Игра Palworld достигла значительного успеха в Steam, превзойдя по пиковому онлайну бесплатный шутер Counter-Strike 2. На момент написания новости в Palworld одновременно играют 1 857 979 человек.
Ранний доступ Palworld стартовал 19 января и уже спустя восемь часов стало известно о 1 млн проданных копий на PC, Xbox One, Xbox Series X и S, несмотря на присутствие игры в сервисе подписки Game Pass. Сегодня авторы сообщили о 6 млн проданных копий и судя по всему мы скоро услышим о новых рекордах.
Теперь игре предстоит побороться с PUBG: BATTLEGROUNDS за звание самой популярной игры Steam в истории, но удастся ли игре привлечь 3.2 млн игроков покажет только время.
Если будет таки версия 1.0 с большим обновлением, то привлечет и больше.
Как же люди хотели нормальных покемонов на ПК
что пубг трешак что калворлд, досадно, что до такого печального состояния индустрия дошла
Слу, а как ты то до такого состояния дошел?
типа много играл - поэтому могу трешню отличить от настоящей игры
Огласите критерии "трешни" и "настоящей игры"
а жанры разные- не?