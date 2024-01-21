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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
7.6 76 оценок

Palworld обошла CS 2 и сейчас является лидером по пиковому онлайну в Steam

Simple Jack
Новости

Новая игра про покемонов Palworld после своего релиза набирает обороты. Если вчера, 20 января, пиковый онлайн в игре составлял более 370 тыс. пользователей, то сегодня он достигает отметку в 1 млн., тем самым обойдя CS 2 по этому показателю. За 2 дня после релиза было продано более 3-ех миллионов копий игры.

Palworld была выпущена студией Pocketpair. Игра сочетает в себе режим выживания с добычей ресурсов, строительством и крафтом. Особенностью проекта является существа Палы, которых необходимо ловить, чтобы они работали и сражались на вашей стороне.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
TheDenStark
14
CAN I HABE PIZZA PLS

Это просто очередной хайповый выживач, про который забудут с выходом следующего или действительно что-то стоящее?

8
Kitocun

Это хайповый выживач на разок как вальхейм и летал компани кароче просто хорошая игра с тематикой покемонов.

4
Indigo Night

Просто очередная хайповая выживалка, от никого не известной студии, обошла по пик онлайну Бг3, Хогвардс и может догнать Киберпанк. Думаю массовый психоз, не иначе. На пк же там много игр про ''покемонов'' с нормальной графикой, с нормальной оптимизацией и интересным геймплеем.

4
jax baron

отву всем под этими комментами- так говорили про арк и конан - и на деле до сих пор популярны.

2
Zolq

Просто слов нет...

Это отвратительно.

Теперь можно даже не надеяться на хорошие игры

1
Limgrave

Уже жду гайдов на всех палов

0
6363

Покемонов любят в мире. что ж удивляться.

0
darkMarshall

Ненадолго

0