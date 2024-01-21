Palworld обошла CS 2 и сейчас является лидером по пиковому онлайну в Steam

Новая игра про покемонов Palworld после своего релиза набирает обороты. Если вчера, 20 января, пиковый онлайн в игре составлял более 370 тыс. пользователей, то сегодня он достигает отметку в 1 млн., тем самым обойдя CS 2 по этому показателю. За 2 дня после релиза было продано более 3-ех миллионов копий игры.
Palworld была выпущена студией Pocketpair. Игра сочетает в себе режим выживания с добычей ресурсов, строительством и крафтом. Особенностью проекта является существа Палы, которых необходимо ловить, чтобы они работали и сражались на вашей стороне.
Это просто очередной хайповый выживач, про который забудут с выходом следующего или действительно что-то стоящее?
Это хайповый выживач на разок как вальхейм и летал компани кароче просто хорошая игра с тематикой покемонов.
Просто очередная хайповая выживалка, от никого не известной студии, обошла по пик онлайну Бг3, Хогвардс и может догнать Киберпанк. Думаю массовый психоз, не иначе. На пк же там много игр про ''покемонов'' с нормальной графикой, с нормальной оптимизацией и интересным геймплеем.
отву всем под этими комментами- так говорили про арк и конан - и на деле до сих пор популярны.
Просто слов нет...
Это отвратительно.
Теперь можно даже не надеяться на хорошие игры
Уже жду гайдов на всех палов
Покемонов любят в мире. что ж удивляться.
Ненадолго