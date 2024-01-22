Palworld обошла Dota 2 и Lost Ark - количество одновременных игроков в Steam приближается к 1.5 млн

Выживач Palworld продолжает устанавливать рекорды. Игра про "покемонов с огнестрелом" стала настолько популярной, что команде разработчиков пришлось просить встречи с Epic для добавления обновления в онлайн-сервисы Epic.
Вчера игра показала второй самый высокий показатель одновременного количества игроков среди всех платных игр в истории Steam с 1 291 919 одновременных игроков. И казалось, что это предел. Но прямо сейчас количеств игроков приближается к 1.5 млн (если быть совсем точным, то на момент написания статьи цифра ровняется 1 476 856). Тем самым выживалке удалось обойти бесплатные Dota 2 и Lost Ark. Выше находятся только Counter-Strike 2 (1,818,773) и PUBG: Battlegrounds (3,257,248).
Palworld также продала более 5 миллионов копий всего за 3 дня. Компания сообщила в твиттере, что в какой-то момент игра продавалась со скоростью 86 000 копий в час.
Видеть бы лица 4х разрабов что создали игру. Собрались по фану сделать игру про покемонов. По итогу за 3 дня продались на 5 лимонов копий и достигли онлайна в 1.5 лимона.
Вот-вот. Я представляю, как они офигевают и пытаются держать серваки, чтобы они выстояли.
мои два приятеля решили на пиратке глянуть, что оно такое- один купил лицуху через пару часов, второй пока держится- но гамает на пиратке. чтож, пожалуй надо и собственноручно ознакомится- от чего такой хайп)
Тоже взял, только евроключ на g2a. Там чутка дешевле, нежели в Стиме.
вот это я понимаю - успех, разрабы сделали годноту :)
Увидеть бы сейчас глаза Тодда Говарда, который по любому увидит происходящее в стиме. А ведь всё могло быть иначе...
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Ну ни хрена себе а я думал вальхейм был хайповым
Мда... Кому эта дичь может зайти... Не удивляюсь почему старфилд хейтят... какой им на хер старфилд
Люди сошли с ума? Это новый китайский вирус? Что происходит вообще?
Это происходит - геймплей.
А что тут происходит? Играть вообще не во что. А тут пришла нормальная игра, в которой хоть что-то новое и необычное пришло, при этом игра стоит дёшево - так что тут удивительного?
реквием индустрии что подобный кал вообще кто то играет а тут да еще и столько… интересно как это получилось что чем трешовей и гoвеней игра тем легче она выходит за миллионы онлайна просто цирк и зачем чета нормальное делать когда есть такой запрос на кал
иди уже в доту и кс играй только не воняй дитя