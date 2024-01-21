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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
7.7 94 оценки

Palworld обошла Elden Ring и Cyberpunk 2077 по пиковому онлайну в истории Steam

butcher69
Новости

По данным независимого агрегатора SteamDB, который собирает данные с цифрового магазина Valve. Palworld, игра про "покемонов с огнестрелом", вызвавшая большой резонанс в социальных сетях, на момент написания статьи достигла максимального пика в 1 291 919 одновременных игроков. У предыдущего рекордсмена, Cyberpunk 2077, пиковый онлайн в игре был чуть более 1.054 миллиона человек.

Таким образом, игра стала пятой в истории Steam, хотя четыре игры выше нее в настоящее время являются free-to-play. Чтобы обогнать Dota 2, игре осталось еще около 4 000 одновременных игроков, а чтобы обогнать Lost Ark - около 34 000. Выше находятся Counter-Strike 2 (1,818,773) и PUBG: Battlegrounds (3,257,248).

Студия заявила в Twitter, что это "самый высокий показатель одновременного количества игроков среди всех платных игр в истории Steam", но это не совсем так - PUBG достигла своих фантастических показателей будучи платной игрой.

У Palworld самое большое количество одновременных игроков среди всех платных игр в истории Steam! Мы не можем в это поверить! Огромное спасибо всем. Мы действительно не можем выразить вам свою благодарность. Команда усердно работает над тем, чтобы сделать Palworld еще лучше, пока мы говорим!

Palworld была разработана японской студией Pocketpair и вышла в ранний доступ на PC и Xbox в пятницу. Игра сразу же стала успешной — ее создатели утверждают, что с момента выхода было продано более 3 000 000 копий.

Однако после ее выхода пользователи социальных сетей поспешили отметить чрезвычайное сходство между некоторыми дизайнами палов (существ, населяющих игру) и покемонов. А особо радикальные из них даже призывали к бойкоту игры.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
0ncnjqybr
особо радикальные из них даже призывали к бойкоту игры

Дэбилам невдомек, что черный пиар - все равно пиар. А истерики и вопли только подстегнули интерес к игре.

Та же ситуация была и с хогвартсом.

10
Zlobin_Evgeny

красавцы конечно

0
Nightmak

Создайте кто ни будь сервер пожалуйста

0
JohnTornton

ни шо, пубг по пику никто никогда не обгонит в стиме. видимо, к сожалению. хотя уже хз, щас такие игры выходят, что наверное уже к счастью, что не обгонят

-1
Wolfenstein

очередной кал трешак обогнал настоящие игры лол индустрия гг

-2
JohnTornton

так этот кал обогнал такие же две каловые игры, которые также перехайпили такие же школьники

-5
HarmfulVillius JohnTornton

Ты долбоеб?

2
Tiktotayou124 HarmfulVillius

Альтернативный гений.

0