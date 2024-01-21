Palworld обошла Elden Ring и Cyberpunk 2077 по пиковому онлайну в истории Steam

По данным независимого агрегатора SteamDB, который собирает данные с цифрового магазина Valve. Palworld, игра про "покемонов с огнестрелом", вызвавшая большой резонанс в социальных сетях, на момент написания статьи достигла максимального пика в 1 291 919 одновременных игроков. У предыдущего рекордсмена, Cyberpunk 2077, пиковый онлайн в игре был чуть более 1.054 миллиона человек.
Таким образом, игра стала пятой в истории Steam, хотя четыре игры выше нее в настоящее время являются free-to-play. Чтобы обогнать Dota 2, игре осталось еще около 4 000 одновременных игроков, а чтобы обогнать Lost Ark - около 34 000. Выше находятся Counter-Strike 2 (1,818,773) и PUBG: Battlegrounds (3,257,248).
Студия заявила в Twitter, что это "самый высокий показатель одновременного количества игроков среди всех платных игр в истории Steam", но это не совсем так - PUBG достигла своих фантастических показателей будучи платной игрой.
У Palworld самое большое количество одновременных игроков среди всех платных игр в истории Steam! Мы не можем в это поверить! Огромное спасибо всем. Мы действительно не можем выразить вам свою благодарность. Команда усердно работает над тем, чтобы сделать Palworld еще лучше, пока мы говорим!
Palworld была разработана японской студией Pocketpair и вышла в ранний доступ на PC и Xbox в пятницу. Игра сразу же стала успешной — ее создатели утверждают, что с момента выхода было продано более 3 000 000 копий.
Однако после ее выхода пользователи социальных сетей поспешили отметить чрезвычайное сходство между некоторыми дизайнами палов (существ, населяющих игру) и покемонов. А особо радикальные из них даже призывали к бойкоту игры.
Дэбилам невдомек, что черный пиар - все равно пиар. А истерики и вопли только подстегнули интерес к игре.
Та же ситуация была и с хогвартсом.
красавцы конечно
Создайте кто ни будь сервер пожалуйста
ни шо, пубг по пику никто никогда не обгонит в стиме. видимо, к сожалению. хотя уже хз, щас такие игры выходят, что наверное уже к счастью, что не обгонят
очередной кал трешак обогнал настоящие игры лол индустрия гг
так этот кал обогнал такие же две каловые игры, которые также перехайпили такие же школьники
Ты долбоеб?
Альтернативный гений.