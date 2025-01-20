Palworld отмечает первую годовщину и раскрывает подробности обновлений на 2025 год

На фоне невероятного успеха выживача Palworld в начале прошлого года, его история только начинается. Игра всё еще находится в раннем доступе, а значит игроков ждет множество улучшений и нового контента. Сегодня студия Pocketpair празднует первую годовщину выхода проекта в ранний доступ и делится дорожной картой обновлений на 2025 год. Разработчики обещают значительные изменения и нововведения, готовя игру к официальному релизу.

На ближайший год команда Pocketpair запланировала следующие ключевые изменения:

Кооперативный кроссплей между платформами.

между платформами. Финального босса и завершающий сценарий , завершающий сюжетную линию.

, завершающий сюжетную линию. Возможность переноса Паллов между мирами .

. Новые способы прокачки и улучшения Паллов.

Расширение контента: добавление новых Паллов и технологий.

Коллаборации с другими играми, включая Terraria.

В дорожной карте значатся также доработки игровых механик и технической стороны. Среди главных изменений называют улучшение расстановки объектов в мире. Кроме этого, авторы проведут работу над оптимизацией и пользовательским интерфейсом. В завершение к этому в финальной версии игры обещают улучшить базовые возможности Паллов.

Улучшение базовых возможностей Паллов.

В честь годовщины на YouTube-канале Pocketpair опубликован официальный саундтрек игры. Он включает музыку из загадочного мира Palworld, а также уникальное видео с участием более 50 Паллов.

Palworld доступна в раннем доступе для PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One и ПК через Steam и Microsoft Store.