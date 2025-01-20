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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8.5 1 363 оценки

Palworld отмечает первую годовщину и раскрывает подробности обновлений на 2025 год

Gutsz
Новости

На фоне невероятного успеха выживача Palworld в начале прошлого года, его история только начинается. Игра всё еще находится в раннем доступе, а значит игроков ждет множество улучшений и нового контента. Сегодня студия Pocketpair празднует первую годовщину выхода проекта в ранний доступ и делится дорожной картой обновлений на 2025 год. Разработчики обещают значительные изменения и нововведения, готовя игру к официальному релизу.

На ближайший год команда Pocketpair запланировала следующие ключевые изменения:

  • Кооперативный кроссплей между платформами.
  • Финального босса и завершающий сценарий, завершающий сюжетную линию.
  • Возможность переноса Паллов между мирами.
  • Новые способы прокачки и улучшения Паллов.
  • Расширение контента: добавление новых Паллов и технологий.
  • Коллаборации с другими играми, включая Terraria.

В дорожной карте значатся также доработки игровых механик и технической стороны. Среди главных изменений называют улучшение расстановки объектов в мире. Кроме этого, авторы проведут работу над оптимизацией и пользовательским интерфейсом. В завершение к этому в финальной версии игры обещают улучшить базовые возможности Паллов.

  • Улучшение базовых возможностей Паллов.

В честь годовщины на YouTube-канале Pocketpair опубликован официальный саундтрек игры. Он включает музыку из загадочного мира Palworld, а также уникальное видео с участием более 50 Паллов.

Palworld доступна в раннем доступе для PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One и ПК через Steam и Microsoft Store.

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