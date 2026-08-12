Palworld получила обновление v1.0.3 с переработкой баланса, улучшениями Мирового дерева и десятками исправлений

Разработчики Palworld выпустили обновление v1.0.3, которое затронуло баланс, строительство баз, настройки серверов и множество игровых систем. Патч также исправляет целый ряд проблем на консолях, в кооперативе и при взаимодействии с палами.

Одним из заметных изменений стала корректировка прогрессии. Некоторые технологии, связанные с Джетрагоном, теперь открываются раньше — с 79-го на 70-м уровне, а для изготовления соответствующего Pal Gear требуется меньше материалов. Существенно раньше стала доступна и технология «Набор для водного строительства»: её уровень разблокировки снизили с 66-го до 23-го, а стоимость в очках древних технологий — с четырёх до одного.

Отдельное внимание уделили «Святой воде Мирового дерева». Разработчики увеличили продолжительность её действия, снизили вес с 1 до 0,1 и добавили предмет в награды за различные активности у Мирового дерева. Кроме того, увеличено количество получаемой воды из нескольких источников.

Изменения коснулись и баз: снизилась стоимость установок для добычи сырой нефти, а скорость их работы была повышена. Теперь базовую миссию, связанную со строительством нефтедобывающей установки, можно выполнить и с помощью улучшенной версии.

Патч также исправляет многочисленные ошибки. На PS5 и Xbox устранены несколько причин вылетов и блокировки прохождения, улучшена работа кооператива и выделенных серверов, а палам вернули корректное поведение в бою и при работе на базе. Исправлены проблемы с рейдовыми боссами, строительством лестниц и крыш, дублированием предметов, интерфейсом, звуком, управлением и отображением эффектов.

Наконец, для серверов появилась новая настройка, позволяющая отключить ограничение на появление вражеских лагерей рядом с базами игроков.