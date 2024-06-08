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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8.4 1 164 оценки

Palworld получит крупное обновление с новым островом: первые детали с Summer Game Fest 2024

Gutsz
Новости

На Summer Game Fest 2024 студия Pocketpair анонсировала масштабное обновление для популярной выживалки Palworld. Ожидается, что этот патч внесёт в игру "несколько долгожданных функций," которые обещают улучшить игровой процесс и расширить возможности игроков. Самым главным нововведением станет новый остров, который игроки смогут исследовать, а также возможность приручить новых Палов.

Разработчики утверждают, что нововведения станут важным шагом в развитии Palworld. Обновление включает дополнительный регион для исследования в виде острова. Кроме того, будет расширен список доступных питомцев. Авторы обещают "огромное" количество новых существ и их подвидов. Игроков также ждёт новый рейд с боссами и улучшенные возможности в области строительства.

Обновление Сакурадзимы будет совершенно бесплатным и выйдет уже 27 июня на ПК и консолях Xbox.

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