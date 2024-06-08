Palworld получит крупное обновление с новым островом: первые детали с Summer Game Fest 2024

На Summer Game Fest 2024 студия Pocketpair анонсировала масштабное обновление для популярной выживалки Palworld. Ожидается, что этот патч внесёт в игру "несколько долгожданных функций," которые обещают улучшить игровой процесс и расширить возможности игроков. Самым главным нововведением станет новый остров, который игроки смогут исследовать, а также возможность приручить новых Палов.
Разработчики утверждают, что нововведения станут важным шагом в развитии Palworld. Обновление включает дополнительный регион для исследования в виде острова. Кроме того, будет расширен список доступных питомцев. Авторы обещают "огромное" количество новых существ и их подвидов. Игроков также ждёт новый рейд с боссами и улучшенные возможности в области строительства.
Обновление Сакурадзимы будет совершенно бесплатным и выйдет уже 27 июня на ПК и консолях Xbox.
Когда закроется? // Максим Долматов
все еще мусор
да мы знаем что твое мнение мусор