Palworld получит крупное обновление Side by Side этой зимой - Pocketpair также раскрыла любимых Палов игроков

Pocketpair объявила, что следующее крупное обновление Palworld под названием Side by Side выйдет зимой 2026 года. Разработчики пока не раскрыли подробностей о новом контенте, предложив следить за будущими анонсами.

Одновременно студия подвела итоги глобального опроса о популярности Palworld 2026 года. В голосовании, прошедшем в сентябре, участвовали более 280 Палов и персонажей. По словам разработчиков, в этот раз игроки со всего мира отдали ещё больше голосов, чем во время аналогичного опроса в прошлом году.

Среди Пэлов первое место заняла Секхмет. Серебро досталось Соленн, а третью строчку рейтинга занял Чиллетт. В категории персонажей победила Зои, следом расположились Аури и Сая.

Полные результаты голосования, включая общий рейтинг и отдельные списки по языкам, опубликованы на специальном сайте. Там поклонники могут узнать, какое место заняли их любимцы.

Пока фанатам остаётся ждать подробностей Side by Side: Pocketpair подтвердила лишь примерные сроки выхода обновления, не уточнив, какие именно нововведения оно принесёт. Palworld доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Xbox One.