Palworld получит "множество новых интересных функций". Разработчики просят игроков помочь протестировать их

Разработчики хитовой игры о выживании Palworld не собираются останавливаться. Через Discord они объявили, что в их игре появится "много нового интересного контента". Однако прежде чем это произойдет, он будет протестирован игроками в рамках специальной программы тестирования, которая стартует в ближайшее время и на которую вы можете записаться уже сегодня.
В настоящее время мы готовим новый интересный контент, но сначала мы ищем игроков, которые помогут нам протестировать его и оставить свои отзывы о нем.
Однако стоит иметь в виду, что потенциальные игроки-тестеры Palworld должны соответствовать нескольким важным условиям. Например, они должны быть участниками официального канала Discord игры, а также обладать обширными знаниями о механике игры. Самым важным требованием, похоже, является полная готовность сообщать разработчикам любую информацию об ошибках и так называемых "эксплойтах".
Как отмечает разработчик Bucky, комьюнити-менеджер Palworld, нужны только очень целеустремленные люди. Тестовая среда — это игра в глубоко несовершенный продукт, а не идиллическое тестирование нового контента.
Кроме того, разработчики выразили надежду, что в программу попадут только те игроки, которые действительно готовы стать "охотниками за ошибками".
Тестовая версия не предназначена для свободной игры или раннего ознакомления с новым контентом, поэтому есть надежда, что в ней примут участие только те, кто действительно заинтересован в поиске ошибок и тестировании.
Palworld дебютировала в раннем доступе 19 января. Игра доступна на PC, а также на Xbox One и Series X/S. Стоит отметить, что игра доступна в библиотеке Game Pass.
С одной стороны - "халтурят" бЭзплатной тестировкой игроками, что на самом деле является трудоемким и недешевым процессом, работой. С другой же стороны, выпустив сырую недоделанную игру, открыто назвали ее альфа-версией, что, в свою очередь, радует честностью. И "игрокой-тестеров" "приглашают" тоже открыто, без хитровыкручиваний.
Все же такие разработчики вызывают больше интереса, уважения, чем хитрозадые, которые выпускают сырые в хлам забагованные игры, объявляя их при этом релизными версиями.
ну и еще, разработчики, этим самым, возможно, хотят с экономить на тестерах, ведь им надо тоже платить. а так можно набрать игроков и не факт что им надо платить...