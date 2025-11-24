Palworld прокачивает базы и монстров: крупное обновление Home Sweet Home выйдет в середине декабря

Разработчики из Pocketpair объявили о скором выходе крупного обновления «Home Sweet Home» для Palworld — популярного survival-crafting проекта с элементами охоты на монстров. Апдейт станет доступен 17 декабря и принесёт как новое игровое содержимое, так и расширенные возможности творчества.

Главным сюрпризом стала неожиданная коллаборация с ULTRAKILL. На островах Палпагос появятся культовые V1 и V2, а игроки смогут примерить их облики благодаря новым скинам. Трейлер демонстрирует фирменные приёмы — взмах крыльев, акробатические манёвры и стильную стрельбу по монетке. В одном только ролике ощущается динамика, которую ждут фанаты: скоростные бои, резкие рывки и ощущение чистого адреналина.

Однако ULTRAKILL — лишь часть обновления.

«Home Sweet Home» делает акцент на развитии системы строительства. Теперь базы можно будет украшать и детализировать намного глубже: появится функция перекраски строительных материалов, что позволит создавать по-настоящему уникальные убежища. Дополнительные декоративные элементы помогут превратить обычную базу в уютный персональный дом.

В конце презентации разработчики подтвердили: версии Palworld 1.0 стоит ждать в 2026 году. Команда обещает, что полноценный релиз станет итогом масштабной работы над ошибками и пожеланиями игроков, накопленными за время раннего доступа.

Сейчас Palworld доступна на PS5, Xbox Series, Xbox One и PC, а также в Game Pass — и, похоже, игра только набирает обороты.