Palworld раскрывает потенциал Unreal Engine 5: мод с Lumen и трассировкой лучей заметно преображает игру

Практически сразу после выхода масштабного обновления 1.0 для Palworld энтузиасты представили модификацию, способную значительно улучшить графику игры на мощных ПК. Появился проект, который активирует ряд возможностей Unreal Engine 5, делая картинку заметно современнее и реалистичнее.

Главной особенностью мода стала полноценная поддержка технологии Lumen с аппаратной трассировкой лучей. Благодаря этому глобальное освещение и отражения становятся значительно естественнее: свет реалистично взаимодействует с окружающей средой, отражается от поверхностей и окрашивает соседние объекты, а помещения приобретают более объемный и правдоподобный вид.

Помимо этого, автор полностью переработал систему теней. Игра получила динамические тени высокого разрешения для растительности, небольших объектов и других элементов окружения, а улучшенное фоновое затенение добавило сценам глубины.

Модификация также корректирует систему уровней детализации (LOD), которая в оригинальной версии Palworld нередко слишком рано упрощала или скрывала удаленные объекты. После установки мода заметно увеличивается дальность прорисовки деревьев, построек и элементов ландшафта, благодаря чему исчезают резкие подгрузки окружения.

Хотя подобные улучшения потребуют производительного компьютера с поддержкой аппаратной трассировки лучей, мод наглядно демонстрирует, какой графический потенциал скрывает Palworld после перехода к версии 1.0. Для владельцев мощных ПК это один из самых заметных визуальных апгрейдов игры на сегодняшний день.