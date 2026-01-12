Palworld снова обвиняют в заимствованиях у Pokemon после анонса карточной игры

Авторы Palworld вновь оказались в центре споров о сходстве с Pokemon. На этот раз поводом стал анонс официальной коллекционной карточной игры по мотивам проекта. Palworld TCG выйдет летом 2026 года, и это решение уже вызвало новую волну обсуждений в сообществе.

Разработкой карточной игры занимается компания Bushiroad, известная по таким проектам, как Cardfight!! Vanguard и Weiß Schwarz. Согласно официальному анонсу, релиз Palworld TCG запланирован на 30 июля 2026 года. Игра будет рассчитана на дуэли между двумя игроками и предложит тактические сражения с использованием различных «Палов».

В карточной версии Palworld игроки смогут собирать ресурсы, строить базы и использовать уникальные способности своих существ, комбинируя их для достижения победы. Разработчики обещают разнообразные стратегии и акцент на тактическом взаимодействии карт.

Однако анонс TCG лишь усилил старые обвинения в том, что Palworld слишком сильно вдохновляется Pokemon. Напомним, ранее Nintendo и The Pokemon Company подали на разработчиков из Pocketpair в суд, обвинив их в нарушении патентов. Выход карточной игры в жанре, где Pokemon занимает доминирующее положение, только подлил масла в огонь.