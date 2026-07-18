Palworld собрала почти миллион одновременных игроков в Steam после выхода версии 1.0

Выход полноценной версии Palworld вновь вывел игру в число самых популярных проектов Steam. После обновления 1.0, которое состоялось 10 июля, пиковый онлайн достиг 921 485 одновременных игроков, что почти в 16 раз больше показателя конца июня.

До релиза обновления максимальный онлайн игры составлял около 58 тысяч пользователей, а за месяц аудитория выросла более чем на 1700%. Учитывая, что Palworld также доступна на других платформах, общее число одновременно играющих пользователей оказалось ещё выше.

Обновление 1.0 стало крупнейшим в истории проекта. Разработчики из Pocketpair добавили 72 новых Пала, расширили открытый мир новыми регионами, переработали уже существующие локации, увеличили лимит игроков, провели масштабную перебалансировку игровых систем и внедрили множество новых механик.

Напомним, в январе 2024 года Palworld уже становилась феноменом Steam, собрав более 2,1 млн одновременных игроков во время запуска раннего доступа. Судя по реакции аудитории, релиз версии 1.0 вновь вернул игре огромную популярность.