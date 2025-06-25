Palworld: Tides of Terraria - масштабное обновление с кроссовером, рыбалкой и Лунным Лордом уже доступно

Студия Pocketpair выпустила одно из самых крупных обновлений для Palworld — Tides of Terraria (версия 0.6.0). Оно уже доступно на всех платформах и добавляет в игру множество нововведений, включая кроссовер с культовой песочницей Terraria от Re-Logic.

Главным событием обновления стало появление нового тематического подземелья с врагами и ресурсами из Terraria, а также могучего рейд-босса — Лунного Лорда, победа над которым потребует слаженной работы группы игроков. В игру также добавлено шесть видов оружия и семь комплектов брони, вдохновлённых Terraria, что делает кроссовер полноценным и насыщенным.

Помимо этого, Tides of Terraria вносит ряд значительных изменений в саму Palworld. На PlayStation 5 появились выделенные серверы, а в игру добавлена система рыбалки с возможностью ловить как рыбу, так и новых Пал. Игроки теперь могут собирать ресурсы, плавая на водных существах, что открывает новые тактические возможности.

Игровой мир стал богаче за счёт появления трёх новых типов островов — тропических, ледяных и с затонувшими кораблями. Введена система миссий, которые можно принимать прямо на островах Палапагос. Завершив особое задание, можно даже нанять Зои в качестве союзника.

Нововведённая система доверия Палов позволяет развивать с ними более глубокие связи — например, повышать лояльность, проводя с ними больше времени, включая совместный сон. Также в игре появились карты сокровищ, указывающие путь к ценным ресурсам и вражеским базам, которые можно атаковать и захватывать.

Развитие баз теперь стало более гибким благодаря новым материалам, конструкциям и элементам строительства. Кроме того, максимальный уровень игрока увеличен с 60 до 65, что открывает новые горизонты прокачки и боевой эффективности.

Обновление Tides of Terraria значительно расширяет Palworld, добавляя как контент по лицензии Terraria, так и массу уникальных новшеств. Несмотря на судебные разбирательства, Pocketpair продолжает активно развивать игру и предлагать сообществу новые способы взаимодействия с этим уникальным миром.