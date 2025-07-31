Palworld усилил Лунного Лорда - босс из Terraria стал ещё опаснее

В свежем обновлении Palworld студия Pocketpair добавила массу изменений — от тонких правок баланса до контентных новинок. Но главная звезда патча — Лунный Лорд, рейд-босс, вдохновлённый культовой Terraria, — теперь стал ещё свирепее. Если раньше это существо уже вызывало трепет у игроков, то теперь оно превращено в настоящий кошмар для вашей команды Палс.

Ранее Лунный Лорд появился в Palworld как часть кроссовера Tides of Terraria — обновления, которое добавило монстров и локации, вдохновлённые 2D-песочницей. Его можно было призвать, собрав специальные фрагменты и активировав алтарь. Теперь же разработчики пошли дальше: чтобы сразиться с более мощной версией босса, потребуется новый артефакт под названием Celestial Sigil. Легко не будет — Лорд стал быстрее, опаснее и куда более требовательным к боевым навыкам вашей команды.

Если вы думали, что уже справились с самыми жёсткими испытаниями Palworld, подумайте ещё раз. Новая версия Лунного Лорда не прощает ошибок. Перед боем стоит хорошенько проверить свою команду: от подготовки теперь зависит не только успех рейда, но и сохранность ваших Палс.

Помимо босса, патч добавляет множество полезных нововведений. Так, теперь Палс автоматически возвращаются в отряд игрока после его смерти — важное улучшение, учитывая новые риски. Улучшена рыбалка, увеличена скорость плавания некоторых существ, а самонаводящиеся снаряды стали вести себя корректнее. Кроме того, время, затраченное на экспедиции, больше не будет сокращаться, а зачищенные вражеские базы не будут неожиданно возрождаться.

Игра продолжает расти: ранее в этом году Palworld получила кроссплатформенный мультиплеер и целый набор новых функций, включая новые локации, оружие и систему питомцев в стиле Terraria. Разработчики явно не собираются сбавлять темп, а значит, у поклонников Palworld впереди ещё немало неожиданностей — и испытаний.

Обновление уже доступно для загрузки, а полные патч-ноты можно найти на официальном сайте игры. Если вы готовы к новым битвам — Лунный Лорд уже ждёт.