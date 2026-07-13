Palworld в эти выходные стала второй по популярности игрой на Steam - выживач собрал 855 тысяч игроков

Феноменальный выживач про «покемонов с пушками» продолжает доказывать свою состоятельность. Долгожданный выход релизной версии Palworld обернулся для студии Pocketpair невероятным всплеском активности игроков и возвращением в мировые чарты.

Как стало известно из свежей статистики платформы SteamDB, на минувших выходных пиковый онлайн Palworld уверенно превысил отметку в 855 000 одновременно играющих пользователей. Эти колоссальные показатели позволили японскому хиту с легкостью обойти в глобальном рейтинге популярности Steam такие признанные гиганты, как Dota 2 и ряд других трендовых новинок. Выше Palworld по посещаемости на платформе Valve смог удержаться лишь непоколебимый киберспортивный шутер Counter-Strike 2. Даже на момент написания статьи онлайн игры стабильно держится на внушительном уровне около полумиллиона человек.

Согласно TwitchTracker, среднее количество зрителей трансляций по Palworld показало сумасшедший рост на 4 200% по сравнению с предыдущим месяцем. Стримеров и геймеров привлекло масштабное 1.0-обновление. Разработчики выкатили огромный 27-страничный патч-ноут с изменениями, ввели систему «Пробуждения», массу качественных доработок геймплея, неизведанные локации и абсолютно новые виды мистических Палов для коллекционирования.

Некоторые новые монстры вызвали в сообществе неподдельный экстаз: так, дизайн нового Пала «Сехмет» породил массу шуток и пикантных фанатских теорий из-за очевидной и весьма откровенной отсылки на популярный интернет-мем про танцующую египетскую кошку из Animal Crossing:

Стоит напомнить, что приведенные рекордные показатели Palworld затрагивают исключительно пользователей Steam. Реальное же количество активных покорителей островов Палпагоса значительно выше, ведь Palworld прямо сейчас также бесплатно доступна миллионам подписчиков сервиса Game Pass на ПК, а кроме того представлена на Mac и консолях Xbox и PlayStation.