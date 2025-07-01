Palworld вернулась в список самых популярных игр на ПК благодаря коллаборации с Terraria

Современная игровая индустрия всё чаще прибегает к сотрудничеству между проектами — от супергероев в гонках до рок-звёзд в шутерах. И хотя подобный тренд уже успел утомить часть аудитории, именно такие кроссоверы позволяют разработчикам вдохнуть новую жизнь в игры, а игрокам — получить может неоднозначный, но точно уникальный контент. Недавним таким примером стал Palworld: выживач, стремительно терявший популярность, снова оказался в центре внимания благодаря масштабному обновлению Tides of Terraria.

Обновление, вышедшее в конце июня, добавило в игру контент по мотивам Terraria — включая нового босса Moon Lord, знакомого фанатам оригинала. Однако разработчики не ограничились косметическими отсылками: обновление также включило новую механику дружбы, мини-игру с рыбалкой, систему переработки морского мусора и три острова с оригинальными Палами. По сути, это полноценное расширение для игры, усиливающее как её геймплей, так и атмосферу.

Как показывает статистика SteamDB, за последние полгода Palworld постепенно теряла аудиторию. С момента запуска онлайн неуклонно снижался, но кроссовер с Terraria сумел кардинально изменить картину. В воскресенье, 29 июня, игра собрала более 122 тысяч одновременно активных игроков, что стало самым высоким показателем с начала этого года. В течение последней недели игра стабильно преодолевала отметку в 100 тысяч пользователей.

Успех выглядит закономерным: обе игры — это инди-хиты, построенные на механиках выживания и крафта, с мультяшной стилистикой и внушительным комьюнити. Как выяснилось, идея объединения возникла после случайного сообщения между разработчиками, и сработала на удивление органично.

В ответ Terraria в будущем также получит контент в стиле Palworld — он войдёт в долгожданное обновление 1.4.5, дата выхода которого пока не объявлена. Но уже сейчас Palworld показывает, что даже спустя полгода после пикового запуска игра способна вернуться на вершину Steam — стоит лишь сделать правильную ставку на сотрудничество.