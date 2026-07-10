Palworld вновь собирает сотни тысяч игроков: релиз из раннего доступа подтвердил, что феномен оказался долгоживущим

После двух с половиной лет в раннем доступе Palworld добралась до полноценного релиза, и запуск версии 1.0 вновь вывел игру в число самых популярных проектов Steam. Уже в первые часы после выхода обновления онлайн приблизился к отметке в 500 тысяч одновременных игроков, что стало одним из лучших результатов для игры за долгое время и подтвердило: интерес к проекту Pocketpair не угас.

В начале 2024 года Palworld стала настоящим феноменом индустрии. Неожиданно для многих игра, которую быстро окрестили «Pokémon с оружием», достигла пика в 2,1 миллиона одновременных игроков в Steam. Этот результат до сих пор остаётся третьим в истории платформы, уступая лишь PUBG и Black Myth: Wukong и опережая Counter-Strike 2, Dota 2, Elden Ring и Cyberpunk 2077.

В отличие от многих вирусных хитов, Palworld сумела сохранить активную аудиторию и после спада первоначального ажиотажа. По данным Steam, ежедневный онлайн на протяжении последних лет обычно держался в диапазоне от 30 до 70 тысяч игроков, а крупные обновления регулярно возвращали сотни тысяч пользователей.

Версия 1.0 стала самым масштабным обновлением за всю историю проекта. Разработчики добавили десятки новых палов, расширили игровой мир и переработали множество систем, а объём списка изменений оказался настолько большим, что сами авторы сравнили его с небольшим рассказом.

За время разработки игре также пришлось пережить непростой период из-за претензий Nintendo, связанных с использованием ряда игровых механик. Pocketpair внесла изменения в некоторые элементы геймплея, чтобы избежать затяжных судебных разбирательств, однако это не помешало дальнейшему развитию проекта.

Накануне релиза студия также подтвердила, что не станет повышать стоимость игры, несмотря на существенно увеличившийся объём контента. До 23 июля Palworld продаётся по скидке за 20 долларов, после чего цена составит 30 долларов.

Успешный старт версии 1.0 показывает, что Palworld смогла пройти путь от громкой сенсации до полноценного долгосрочного хита. Для игры, которая уже несколько лет удерживает активное сообщество и продолжает возвращать сотни тысяч игроков с каждым крупным обновлением, это, пожалуй, самое важное достижение.