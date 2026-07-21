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Palworld 19.01.2024
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8.5 1 641 оценка

Palworld возглавила чарты Steam, Assassin's Creed Black Flag Resynced занимает 2-е место

monk70 monk70

Palworld вернула себе первое место в еженедельном чарте самых продаваемых игр Steam (без учёта доходов от бесплатных игр) за 30-ю неделю 2026 года, которая закончилась 21 июля 2026 года.

Assassin's Creed Black Flag Resynced опустилась на одну позицию, заняв второе место, в то время как MECCHA CHAMELEON поднялась на одну позицию, заняв третье место. Steam Deck поднялась на четыре позиции, заняв четвёртое место, а Dead by Daylight поднялась с седьмого на пятое место.

The Mound: Omen of Cthulhu дебютировала на шестом месте.

Grand Theft Auto V Enhanced вернулась в топ-10 на седьмое место, а EA Sports FC 26 поднялась на две позиции, заняв восьмое место. Forza Horizon 6 вернулась в топ-10, заняв девятое место, а предзаказы Halo: Campaign Evolved заняли 10-е место.

Cписок самых продаваемых игр недели в Steam по доходам (без учёта бесплатных игр):

  1. Palworld
  2. Assassin's Creed Black Flag Resynced
  3. MECCHA CHAMELEON
  4. Steam Deck
  5. Dead by Daylight
  6. The Mound: Omen of Cthulhu - НОВИНКА
  7. Grand Theft Auto V Enhanced
  8. EA Sports FC 26
  9. Forza Horizon 6
  10. Halo: Campaign Evolved - Предзаказы

Cписок самых продаваемых игр недели в Steam по доходам (включая бесплатные игры):

  1. Counter-Strike 2
  2. Palworld
  3. Apex Legends
  4. PUBG: Battlegrounds
  5. Assassin's Creed Black Flag Resynced
  6. Dota 2
  7. Marvel Rivals
  8. MECCHA CHAMELEON
  9. Steam Deck
  10. Warframe
ПК 27 Индустрия 77
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