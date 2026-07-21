Palworld возглавила чарты Steam, Assassin's Creed Black Flag Resynced занимает 2-е место

Palworld вернула себе первое место в еженедельном чарте самых продаваемых игр Steam (без учёта доходов от бесплатных игр) за 30-ю неделю 2026 года, которая закончилась 21 июля 2026 года.
Assassin's Creed Black Flag Resynced опустилась на одну позицию, заняв второе место, в то время как MECCHA CHAMELEON поднялась на одну позицию, заняв третье место. Steam Deck поднялась на четыре позиции, заняв четвёртое место, а Dead by Daylight поднялась с седьмого на пятое место.
The Mound: Omen of Cthulhu дебютировала на шестом месте.
Grand Theft Auto V Enhanced вернулась в топ-10 на седьмое место, а EA Sports FC 26 поднялась на две позиции, заняв восьмое место. Forza Horizon 6 вернулась в топ-10, заняв девятое место, а предзаказы Halo: Campaign Evolved заняли 10-е место.
Cписок самых продаваемых игр недели в Steam по доходам (без учёта бесплатных игр):
- Palworld
- Assassin's Creed Black Flag Resynced
- MECCHA CHAMELEON
- Steam Deck
- Dead by Daylight
- The Mound: Omen of Cthulhu - НОВИНКА
- Grand Theft Auto V Enhanced
- EA Sports FC 26
- Forza Horizon 6
- Halo: Campaign Evolved - Предзаказы
Cписок самых продаваемых игр недели в Steam по доходам (включая бесплатные игры):
- Counter-Strike 2
- Palworld
- Apex Legends
- PUBG: Battlegrounds
- Assassin's Creed Black Flag Resynced
- Dota 2
- Marvel Rivals
- MECCHA CHAMELEON
- Steam Deck
- Warframe