Palworld встретится с Once Human в масштабном кроссовере уже в октябре

Разработчики объявили о крупном событии для игроков: 30 октября в Once Human стартует кроссовер с Palworld. Игроков ждёт новый контент, включая существ из Palworld, особую карту и свежие игровые механики.

Подтверждено появление Cattiva, Chillet и Chillet Ignis, а также «секретных Палов», которых игроки смогут встретить в окружении, выполненном в стиле Palworld. По словам авторов, мир объединит Метачелов, Девиаций и Палов в единой экосистеме.

Обновление будет бесплатным, а вместе с ним появятся и эксклюзивные предметы: уникальные наряды, аксессуары и функциональные вещи. Отдельно разработчики представили инновационную механику трансформации — игроки смогут использовать специальные предметы, чтобы превращаться в Палов и исследовать мир с новой перспективы.

Анонс был сделан на Tokyo Game Show и сопровождался запуском раннего доступа к сценарию Deviation: Survive, Capture, Preserve, релиз которого совпадёт с датой выхода кроссовера.

Palworld сейчас переживает активный период развития: недавно был представлен спин-офф Palfarm, кроссовер с Ultrakill, а также объявлено, что полноценная версия 1.0 выйдет в 2026 году. Тем временем компания Pocketpair всё ещё ведёт юридические споры с Nintendo и Pokémon по поводу патентов.