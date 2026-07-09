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Palworld 19.01.2024
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8.5 1 626 оценок

Palworld выходит из раннего доступа с размахом: версия 1.0 получила релизный трейлер с новыми регионами и "Палами"

butcher69 butcher69

Pocketpair представила релизный трейлер Palworld 1.0, посвящённый скорому выходу полной версии игры. В ролике разработчики показали новые виды «Палов», ранее неизведанные регионы и технологии, которые станут частью обновления. Также трейлер намекает на развитие истории и раскрытие тайн мира игры.

Полноценный релиз Palworld состоится 10 июля на PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One и ПК через Steam и Microsoft Store. Игра впервые появилась в раннем доступе в январе 2024 года, а спустя два с половиной года разработки наконец покидает Early Access.

За время раннего доступа Palworld получила множество крупных обновлений и собрала огромную аудиторию. По данным Pocketpair, незадолго до релиза версии 1.0 число игроков превысило 40 миллионов, что делает полноценный запуск важной вехой в истории проекта.

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