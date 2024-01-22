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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
7.7 124 оценки

Palworld вышла в Game Pass с читами разработчиков

Simple Jack
Новости

Игроки обнаружили, что Palworld для Game Pass отличается от игры для Steam. В подписочном сервисе Microsoft вышла версия 0.1.0.0, в то время как версия на платформе Valve — 0.1.2.0. Поэтому у обладателей игры в Game Pass нет выделенных серверов, а в одной сессии могут участвовать лишь до четырех человек, в то время как в Steam — 32 игрока.

Кроме того, в версии для Game Pass пользователи обнаружили читы, которых нет на другой платформе. Чтобы их активировать, необходимо нажать клавишу End, а затем нажимать Shift или 8 на цифровой клавиатуре. Таким образом персонаж сможет подняться в воздух. Если нажать CTRL, то герой начнет опускаться.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Retro_Gamer91

Скачал пиратку, посмотрел, потерял веру в человечество.

2
Zlobin_Evgeny

Капец конечно,даже не удосужились проверить версию

0
Wolfenstein

и так сойдет, вон скока любителей играть в кал трешак каминг аут сделали, ужос

-1