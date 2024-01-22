Palworld вышла в Game Pass с читами разработчиков

Игроки обнаружили, что Palworld для Game Pass отличается от игры для Steam. В подписочном сервисе Microsoft вышла версия 0.1.0.0, в то время как версия на платформе Valve — 0.1.2.0. Поэтому у обладателей игры в Game Pass нет выделенных серверов, а в одной сессии могут участвовать лишь до четырех человек, в то время как в Steam — 32 игрока.
Кроме того, в версии для Game Pass пользователи обнаружили читы, которых нет на другой платформе. Чтобы их активировать, необходимо нажать клавишу End, а затем нажимать Shift или 8 на цифровой клавиатуре. Таким образом персонаж сможет подняться в воздух. Если нажать CTRL, то герой начнет опускаться.
Скачал пиратку, посмотрел, потерял веру в человечество.
Капец конечно,даже не удосужились проверить версию
и так сойдет, вон скока любителей играть в кал трешак каминг аут сделали, ужос