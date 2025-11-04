Патент Nintendo по делу против Palworld пересмотрят в патентном ведомстве США

Американское патентное ведомство (USPTO) инициировало повторную проверку патента Nintendo, который стал ключевым элементом в судебном разбирательстве компании с разработчиками Palworld. Решение о пересмотре принял лично директор ведомства Джон А. Сквайрс.

Речь идёт о патенте № 12,403,397, зарегистрированном Nintendo в сентябре 2025 года. Он описывает систему, позволяющую вызывать персонажей и управлять ими в бою — механика, которая, по мнению Nintendo, была использована в Palworld без разрешения. Однако теперь ведомство решило перепроверить законность выдачи этого патента.

Причиной пересмотра стали два более ранних патентных документа, которые не были учтены при первоначальной экспертизе. Один из них принадлежит Konami (заявка 2001 года, опубликована в 2002-м), а второй — самой Nintendo (заявка 2019 года, опубликована в 2020-м). Оба описывают игровые системы, где игрок может выбирать между ручным и автоматическим режимом сражений, что ставит под сомнение оригинальность текущего патента.

Пересмотр затронет ключевые пункты № 1, 13, 25 и 26. Если они будут признаны недействительными, весь патент может «рухнуть как карточный домик». Nintendo получила два месяца, чтобы представить возражения и аргументы в защиту патента, а третьи стороны в это время также смогут предоставить дополнительные материалы.

Пока идёт проверка, судебное разбирательство в США по делу против Palworld фактически приостановлено. По прогнозам, какие-либо решения по делу могут быть приняты не ранее 2026 года, когда его рассмотрит судья Мотоюки Накасима.

Таким образом, спор между Nintendo и Palworld получил неожиданный поворот — теперь под вопросом оказалась не только правомерность действий разработчиков, но и обоснованность самого патента, на котором Nintendo строила свои претензии.