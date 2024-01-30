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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8.3 458 оценок

По данным Steamspy, Palworld разошлась тиражом в 20-50 миллионов проданных копий

Gutsz
Новости

С виду простая выживач Palworld, где можно строить и приручать разнообразных существ, стала настоящей игровой сенсацией в январе. Игроки до сих пор обсуждают возможность судебного разбирательства с франшизой Pokemon и невероятный ажиотаж вокруг очередной песочницы; тем не менее, продажи проекта только продолжают расти. Совсем недавно авторы проекта из студии Pocketpair отчитались о 8 миллионах проданных копий Palworld, но в реальности это количество может быть в несколько раз больше.

Согласно подсчетам аналитической платформы Steamspy, продажи Palworld значительно превышают озвученные официальные цифры. Если верить алгоритмам площадки, игра продалась тиражом около 20–50 миллионов копий, и это только в цифровом магазине Steam.

Такая огромная цифра от Steamspy может быть связана с тем, что сервис подсчитывает примерную долю отгруженных цифровых поставок вместе с общей прибылью разработчиков. Поскольку сам Steam и студия Pocketpair ограничили доступ к своим данным, данные о продажах могут быть не совсем точными. Тем не менее, эту цифру можно воспринимать как своего рода индекс прибыльности проекта, и сейчас Palworld является самым успешным продуктом в Steam.

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