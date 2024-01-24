По словам Джеффа Кили, доходы Palworld в Steam составили почти $200 млн

Как вы знаете, Palworld разошлась тиражом более семи миллионов копий за четыре дня. Основываясь на этих данных, Джефф Кейли, журналист и организатор The Game Awards, подсчитал, что на данный момент игра Pocketpair должна была принести около 189 миллионов долларов дохода только в Steam.
Чтобы понять фактические доходы Pocketpair, нам нужно исключить долю Steam и Epic Games. Steam требует 30% с каждой проданной копии и уменьшается до 25% для игр, доход которых превышает 10 миллионов долларов, и 20% для игр, доход которых превышает 50 миллионов долларов. Таким образом, в случае с Palworld магазин Гейба Ньюэлла получит только 20%, или примерно 37,8 миллиона долларов.
Palworld разработана с использованием Unreal Engine 5. Движок доступен бесплатно, но взимает комиссию в размере 5%, когда доход превышает один миллион долларов, что эквивалентно 9 450 000 долларов.
Если быстро подсчитать, то при продаже семи миллионов копий Palworld фактически заработала в Steam 141 750 000 долларов, из которые затем будут вычтены налоги и другие расходы (сумму которых мы не можем знать).
Естественно, общие доходы игры будут намного выше, если учесть продажи на Xbox, соглашения с Microsoft о присутствии на Game Pass и другие источники доходов, которые в случаях подобного успеха обычно многократно увеличиваются.
Скачал пиратку, чтоб попробовать, ну выживалка как выживалка, правда существа милые, я милоту люблю
Какая-то истерия по куску кода, который непонятно когда релизнется.
Главное чтоб не повторилось что они сделали с Крафтопией, которая по сути и является Палворлдом.
Была неплохая уникальная песочница, и превратилась в какой-то выкидыш студента.