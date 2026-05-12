Pocketpair готовит Palworld Online - авторы хита явно хотят превратить игру в полноценный сервис

Студия Pocketpair зарегистрировала торговую марку Palworld Online в США и Южной Корее, что мгновенно подогрело слухи о будущем одного из самых громких игровых феноменов последних лет. Южнокорейская заявка была подана 24 апреля, а американская — спустя несколько дней, 27 апреля.

На первый взгляд ситуация может показаться странной: у Palworld уже есть мультиплеер. Игроки могут проходить игру в кооперативе или запускать выделенные серверы на 32 человека. Однако само название Palworld Online звучит так, будто Pocketpair хочет сделать следующий шаг — превратить проект в отдельную онлайн-платформу или более масштабный сервисный формат.

И здесь напрашивается сравнение с Grand Theft Auto Online. Не исключено, что речь идёт не о новой игре, а о попытке выделить сетевую часть Palworld в самостоятельный бренд перед релизом версии 1.0, которая ожидается в 2026 году.

Сама идея выглядит вполне логично. После взрывного успеха в раннем доступе Pocketpair явно пытается закрепить франшизу надолго. Тем более что у серии уже есть мобильная версия — Palworld Mobile, создаваемая силами KRAFTON и PUBG Studios.

Любопытно, что ещё недавно многие воспринимали Palworld как «мемную Pokémon с пушками», но проект неожиданно оказался куда живучее большинства вирусных трендов. И регистрация новой торговой марки показывает: Pocketpair явно не собирается останавливаться на обычной survival-игре. Теперь студия, похоже, хочет превратить свой хит в полноценную долгосрочную онлайн-вселенную.